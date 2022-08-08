RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 213214215216

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 07:39

Искатель ні, це напевне був збій, я платив в категорії Солодощі і мені теж не нарахували, написав сюди представнику в ПП.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 717
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 07:48

  melkh написав:Искатель ні, це напевне був збій, я платив в категорії Солодощі і мені теж не нарахували, написав сюди представнику в ПП.

А как писали: ФИО, ИНН, номер телефона такой-то?
Искатель
 
Повідомлень: 5526
З нами з: 22.02.16
Подякував: 851 раз.
Подякували: 4636 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:29

  Искатель написав:Вчера сделал 6 покупок в категории "Продукты" (МСС проверены, там вопросов быть не может).
По первым четырем кешбэк автоматом начислен, а по двум оставшимся (вечерним) - фигвам.
Подождал до утра, ничего не появилось.

ПУМБ мелочь по карманам тырит или как это понимать?

Это надо понимать что сбои бывают у всех. У меня так было что при покупке в одного и того же мерчанта в течении одного дня - одна покупка окешбечилась а вторая нет. Обращайтесь в поддержку - обычно все решают без проблем. Если есть доступный десктоп пумб онлайн - пишите там. Лично меня в последнее время низкий уровень поддержки Пумба по телефону только нервирует - пока объяснишь что не так - запаришься. А в пумб онлайн написал - и через какое-то время просто посмотрел что все устранили. Прислать сообщение что устранили - служба поддержки себя обычно не утруждает. Но устраняют и то хорошо
WallNutPen
 
Повідомлень: 830
З нами з: 08.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:47

  WallNutPen написав:
  Искатель написав:Вчера сделал 6 покупок в категории "Продукты" (МСС проверены, там вопросов быть не может).
По первым четырем кешбэк автоматом начислен, а по двум оставшимся (вечерним) - фигвам.
Подождал до утра, ничего не появилось.

ПУМБ мелочь по карманам тырит или как это понимать?

Это надо понимать что сбои бывают у всех. У меня так было что при покупке в одного и того же мерчанта в течении одного дня - одна покупка окешбечилась а вторая нет. Обращайтесь в поддержку - обычно все решают без проблем. Если есть доступный десктоп пумб онлайн - пишите там. Лично меня в последнее время низкий уровень поддержки Пумба по телефону только нервирует - пока объяснишь что не так - запаришься. А в пумб онлайн написал - и через какое-то время просто посмотрел что все устранили. Прислать сообщение что устранили - служба поддержки себя обычно не утруждает. Но устраняют и то хорошо

Да, ПУМБ онлайн доступный, написал там. Посмотрим, что из этого будет.
Тут вопрос не в копейках кешбэка, а сам принцип. До этого ничего подобного за ПУМБом не наблюдал. Понимаю, что сбои могут быть у кого угодно.
Искатель
 
Повідомлень: 5526
З нами з: 22.02.16
Подякував: 851 раз.
Подякували: 4636 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 11:05

  WallNutPen написав: У меня так было что при покупке в одного и того же мерчанта в течении одного дня - одна покупка окешбечилась а вторая нет.

Тоже была такая ситуация, тоже доначислили после обращения в поддержку. Интересно, это сбои или стандарт, при повторной покупке на том же терминале?
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2726
З нами з: 18.09.13
Подякував: 525 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 11:17

Купив ліків на 2300 грн кредиткою,в додатку запропонувало перевести цю суму в росрочку без жодних відсотків.Є якісь підводні камені чи можна сміливо скористатися пропозицією?
P.S. В росрочку ПУМБ пропонує тільки ті категорії,що вибрані в кеш бек,чи покупку від якоїсь суми?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2664
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 213214215216
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Batarejkin, S i m, skorpi і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4074)
08.08.2022 12:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.