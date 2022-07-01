PUMB написав:Проблема може бути в терміналі або в МСС-коді.
А де можна подивитися цей МСС операції, у виписці чи квитанції чи в пуші?
Цей код присвоює банк, що обслуговує термінал торгової точки. Інколи торговим точкам присвоюють помилковий код терміналу. Наприклад, магазин спортивних товарів реєструють як торговий. Відповідно, у такому випадку кешбек може не нарахуватися. МСС-код можна дізнатися, звернувшись в техпідтримку магазину, або уточнити на касі. Інколи, даний код прописаний у чеку. Крім того, Ви можете зателефонувати на ГЛ, щоб уточнити МСС-код торгової точки по конкретній операції.