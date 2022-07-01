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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 214215216217

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:04

  Искатель написав:
  vollena71 написав:
  WallNutPen написав: У меня так было что при покупке в одного и того же мерчанта в течении одного дня - одна покупка окешбечилась а вторая нет.

Тоже была такая ситуация, тоже доначислили после обращения в поддержку. Интересно, это сбои или стандарт, при повторной покупке на том же терминале?

Я фигею!
Сегодня сделал еще одну покупку, опять нет кешбэка. Это что, в результате сбоя вообще перестает начислять, что ли?
Интересно, представитель банка тут есть?

Вітаємо! Банк не перестав нараховувати % по кешбеку. Проблема може бути в терміналі або в МСС-коді.
Перевірте, будь ласка, особисті повідомлення. Ми Вам написали щодо Вашого звернення.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:49

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Проблема може бути в терміналі або в МСС-коді.

А де можна подивитися цей МСС операції, у виписці чи квитанції чи в пуші?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:01

PUMB, и ще...
Тута я побачив, що Банк мені пропоную Розстрочку
причому навіть за покупку від 1/07/22
Це дійсно так, і дііійсно все БЕЗКОШТОВНО? :roll:
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Amethyst
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Повідомлень: 2838
З нами з: 05.05.21
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Подякували: 525 раз.
 
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7
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:10

  Amethyst написав:
  PUMB написав:Проблема може бути в терміналі або в МСС-коді.

А де можна подивитися цей МСС операції, у виписці чи квитанції чи в пуші?

Цей код присвоює банк, що обслуговує термінал торгової точки. Інколи торговим точкам присвоюють помилковий код терміналу. Наприклад, магазин спортивних товарів реєструють як торговий. Відповідно, у такому випадку кешбек може не нарахуватися.
МСС-код можна дізнатися, звернувшись в техпідтримку магазину, або уточнити на касі. Інколи, даний код прописаний у чеку. Крім того, Ви можете зателефонувати на ГЛ, щоб уточнити МСС-код торгової точки по конкретній операції.
PUMB
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Подякували: 184 раз.
 
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