ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:04
Искатель написав: vollena71 написав: WallNutPen написав:
У меня так было что при покупке в одного и того же мерчанта в течении одного дня - одна покупка окешбечилась а вторая нет.
Тоже была такая ситуация, тоже доначислили после обращения в поддержку. Интересно, это сбои или стандарт, при повторной покупке на том же терминале?
Я фигею!
Сегодня сделал еще одну покупку, опять нет кешбэка. Это что, в результате сбоя вообще перестает начислять, что ли?
Интересно, представитель банка тут есть?
Вітаємо! Банк не перестав нараховувати % по кешбеку. Проблема може бути в терміналі або в МСС-коді.
Перевірте, будь ласка, особисті повідомлення. Ми Вам написали щодо Вашого звернення.
PUMB
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Додано: Пон 08 сер, 2022 15:49
PUMB написав:
Проблема може бути в терміналі або в МСС-коді.
А де можна подивитися цей МСС операції, у виписці чи квитанції чи в пуші?
Amethyst
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Додано: Пон 08 сер, 2022 16:01
PUMB
, и ще...
Тута я побачив, що Банк мені пропоную Розстрочку
причому навіть за покупку від 1/07/22
Це дійсно так, і дііійсно все БЕЗКОШТОВНО?
Amethyst
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Додано: Пон 08 сер, 2022 16:10
Amethyst написав: PUMB написав:
Проблема може бути в терміналі або в МСС-коді.
А де можна подивитися цей МСС операції, у виписці чи квитанції чи в пуші?
Цей код присвоює банк, що обслуговує термінал торгової точки. Інколи торговим точкам присвоюють помилковий код терміналу. Наприклад, магазин спортивних товарів реєструють як торговий. Відповідно, у такому випадку кешбек може не нарахуватися.
МСС-код можна дізнатися, звернувшись в техпідтримку магазину, або уточнити на касі. Інколи, даний код прописаний у чеку. Крім того, Ви можете зателефонувати на ГЛ, щоб уточнити МСС-код торгової точки по конкретній операції.
PUMB
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Додано: Пон 08 сер, 2022 16:21
Amethyst написав: PUMB
, и ще...
Тута я побачив, що Банк мені пропоную Розстрочку
причому навіть за покупку від 1/07/22
Це дійсно так, і дііійсно все БЕЗКОШТОВНО?
Наразі оформлення кредитів та розстрочок можливо лише при наявності пропозиції. Перевірити наявність пропозиції можна в розділі Кредити в застосунку ПУМБ online або у Viber ПУМБ.
Детальніша інформація у нас на сайті:
https://retail.pumb.ua/credit/loan_products
PUMB
Представник банку
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Додано: Пон 08 сер, 2022 16:25
novichok написав:
Купив ліків на 2300 грн кредиткою,в додатку запропонувало перевести цю суму в росрочку без жодних відсотків.
можливо, якісь особисті умови, як начебто й у
Amethyst
. В мене ліки на трошки більшу суму кешбек дали, а ось розстрочку показує з комісією (швидкий розрахунок = 36%/рік)
kulikrom
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Додано: Пон 08 сер, 2022 16:38
Amethyst написав: PUMB
, и ще...
Тута я побачив, що Банк мені пропоную Розстрочку
причому навіть за покупку від 1/07/22
Це дійсно так, і дііійсно все БЕЗКОШТОВНО?
В мене теж є. Гарячка каже, не проведеться, тестовий режим. Буде з вересня
wolt450
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Додано: Пон 08 сер, 2022 16:46
PUMB написав:
Наразі оформлення кредитів та розстрочок можливо лише при наявності пропозиції.
Так пропозицію ж вам навів. Довго дивився на неї, грався з термінами і... таки жмакнув на Підтвердити:
Тобто Банк вводить клієнта в оману!
Прошу прибрати ці неробочі пропозиції з застосунку ПУМБ online!
Amethyst
Повідомлень: 2843
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Подякували: 525 раз.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 16:53
Amethyst написав: PUMB написав:
Наразі оформлення кредитів та розстрочок можливо лише при наявності пропозиції.
Так пропозицію ж вам навів. Довго дивився на неї, грався з термінами і... таки жмакнув на Підтвердити:
Тобто Банк вводить клієнта в оману!
Прошу прибрати ці неробочі пропозиції з застосунку ПУМБ online!
Нєа. нехай буде. В вересні всі використаю
wolt450
Повідомлень: 3682
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 16:58
wolt450 написав:
Нєа. нехай буде. В вересні всі використаю
Хм. Ну Ок
PUMB
, поки не видаляйте. Ми понаблюдаємо
Молоточок тама гарний, мені подобається жмакати на Пропозицію
Amethyst
Повідомлень: 2843
З нами з: 05.05.21
Подякував: 173 раз.
Подякували: 525 раз.
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