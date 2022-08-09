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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 02:34
uaprofi написав: PUMB написав:посетитель
Вітаємо! Мова додатку залежить від налаштувань Вашого телефону.Ви можете змінити мову використавши налаштування телефону.
тут выходит такая ситуация у меня в телефоне по умолчанию установлен один из официальных языков ЕС.
А Ваше приложение в этом случае отображается на английском.
А английский я не всегда понимаю - что там пишут достаточно точно.
И мне приходиться ради того чтобы понимать всё правильно переводить телефон на русский.
И это достаточно не удобно.
молодцы!
ваши программисты лучшие!
всё сделали в новой версии как надо!
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uaprofi
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Додано: Вів 09 сер, 2022 02:39
и про эту рассрочку хотеться поподробней. точно с сентября будет на 24 месяца без %%%?
просто спрашиваю, чтобы потом не вышло как с Алой, которая теперь решила по соточке с чесного люду щипать...
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uaprofi
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Додано: Вів 09 сер, 2022 08:07
PUMB написав:
Вітаємо! Банк не перестав нараховувати % по кешбеку. Проблема може бути в терміналі або в МСС-коді.
Перевірте, будь ласка, особисті повідомлення. Ми Вам написали щодо Вашого звернення.
Проблема в Вашем бесподобном банке. Если я утром и вечером делаю две покупки, оплата на одном и том же терминале, утром покупка окешбечилась, а вечером - нет, то причем тут МСС?
К тому же, ваш оператор на горячей линии уже проверил (и МСС тоже) и сказал, что "доначислят".
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Додано: Вів 09 сер, 2022 08:39
uaprofi написав:
молодцы!
ваши программисты лучшие!
всё сделали в новой версии как надо!
Ваше пожелание уже впути, совсем скоро сможете выбрать язык самостоятельно
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idealstorm
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Додано: Вів 09 сер, 2022 09:22
Искатель написав: PUMB написав:
Вітаємо! Банк не перестав нараховувати % по кешбеку. Проблема може бути в терміналі або в МСС-коді.
Перевірте, будь ласка, особисті повідомлення. Ми Вам написали щодо Вашого звернення.
Проблема в Вашем бесподобном банке. Если я утром и вечером делаю две покупки, оплата на одном и том же терминале, утром покупка окешбечилась, а вечером - нет, то причем тут МСС?
К тому же, ваш оператор на горячей линии уже проверил (и МСС тоже) и сказал, что "доначислят".
а как вы определяете начислили кешбек по покупке или нет?
а то я нашел только общие суммы за месяц по категориям
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J
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Додано: Вів 09 сер, 2022 09:42
Искатель написав: PUMB написав:
Вітаємо! Банк не перестав нараховувати % по кешбеку. Проблема може бути в терміналі або в МСС-коді.
Перевірте, будь ласка, особисті повідомлення. Ми Вам написали щодо Вашого звернення.
Проблема в Вашем бесподобном банке. Если я утром и вечером делаю две покупки, оплата на одном и том же терминале, утром покупка окешбечилась, а вечером - нет, то причем тут МСС?
К тому же, ваш оператор на горячей линии уже проверил (и МСС тоже) и сказал, что "доначислят".
Щоб надати коректну відповідь на Ваше звернення, нам необхідна додаткова інформація, яку ми у Вас запросили вчора зранку в особистих повідомленнях. Якщо на ГЛ Вас проінформували, що мають донарахувати кошти, то очікуйте, будь ласка.
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PUMB
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Додано: Вів 09 сер, 2022 09:45
J написав: Искатель написав: PUMB написав:
Вітаємо! Банк не перестав нараховувати % по кешбеку. Проблема може бути в терміналі або в МСС-коді.
Перевірте, будь ласка, особисті повідомлення. Ми Вам написали щодо Вашого звернення.
Проблема в Вашем бесподобном банке. Если я утром и вечером делаю две покупки, оплата на одном и том же терминале, утром покупка окешбечилась, а вечером - нет, то причем тут МСС?
К тому же, ваш оператор на горячей линии уже проверил (и МСС тоже) и сказал, что "доначислят".
а как вы определяете начислили кешбек по покупке или нет?
а то я нашел только общие суммы за месяц по категориям
У вкладці "Кешбек" у мобільному додатку, натисніть на накопичену суму за місяць (над сумами по категоріям).
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PUMB
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Додано: Вів 09 сер, 2022 10:10
PUMB написав: J написав:
а как вы определяете начислили кешбек по покупке или нет?
а то я нашел только общие суммы за месяц по категориям
У вкладці "Кешбек" у мобільному додатку, натисніть на накопичену суму за місяць (над сумами по категоріям).
та ніі! там тільки загальна сума відображується.
Під кожною карткою є список операцій по ній.
Ото жмякнути на операцію (Покупку) і якщо є КБ, то його сума буде відображена у першому рядку
Ото будо би дуже чудова, якщо там би і відображувався МСС
Банк же отримує ці дані. Але чомусь НЕ ХОЧЕ їх відображувати
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Amethyst
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