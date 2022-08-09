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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 216217218219>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 02:34

  uaprofi написав:
  PUMB написав:посетитель Вітаємо! Мова додатку залежить від налаштувань Вашого телефону.Ви можете змінити мову використавши налаштування телефону.


тут выходит такая ситуация у меня в телефоне по умолчанию установлен один из официальных языков ЕС.
А Ваше приложение в этом случае отображается на английском.
А английский я не всегда понимаю - что там пишут достаточно точно.
И мне приходиться ради того чтобы понимать всё правильно переводить телефон на русский.
И это достаточно не удобно.


молодцы!
ваши программисты лучшие!
всё сделали в новой версии как надо! :D
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 02:39

и про эту рассрочку хотеться поподробней. точно с сентября будет на 24 месяца без %%%?

просто спрашиваю, чтобы потом не вышло как с Алой, которая теперь решила по соточке с чесного люду щипать...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 08:07

  PUMB написав:Вітаємо! Банк не перестав нараховувати % по кешбеку. Проблема може бути в терміналі або в МСС-коді.
Перевірте, будь ласка, особисті повідомлення. Ми Вам написали щодо Вашого звернення.

Проблема в Вашем бесподобном банке. Если я утром и вечером делаю две покупки, оплата на одном и том же терминале, утром покупка окешбечилась, а вечером - нет, то причем тут МСС?
К тому же, ваш оператор на горячей линии уже проверил (и МСС тоже) и сказал, что "доначислят".
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 08:39

  uaprofi написав:молодцы!
ваши программисты лучшие!
всё сделали в новой версии как надо! :D

Ваше пожелание уже впути, совсем скоро сможете выбрать язык самостоятельно
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 09:22

  Искатель написав:
  PUMB написав:Вітаємо! Банк не перестав нараховувати % по кешбеку. Проблема може бути в терміналі або в МСС-коді.
Перевірте, будь ласка, особисті повідомлення. Ми Вам написали щодо Вашого звернення.

Проблема в Вашем бесподобном банке. Если я утром и вечером делаю две покупки, оплата на одном и том же терминале, утром покупка окешбечилась, а вечером - нет, то причем тут МСС?
К тому же, ваш оператор на горячей линии уже проверил (и МСС тоже) и сказал, что "доначислят".

а как вы определяете начислили кешбек по покупке или нет?
а то я нашел только общие суммы за месяц по категориям
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 09:42

  Искатель написав:
  PUMB написав:Вітаємо! Банк не перестав нараховувати % по кешбеку. Проблема може бути в терміналі або в МСС-коді.
Перевірте, будь ласка, особисті повідомлення. Ми Вам написали щодо Вашого звернення.

Проблема в Вашем бесподобном банке. Если я утром и вечером делаю две покупки, оплата на одном и том же терминале, утром покупка окешбечилась, а вечером - нет, то причем тут МСС?
К тому же, ваш оператор на горячей линии уже проверил (и МСС тоже) и сказал, что "доначислят".

Щоб надати коректну відповідь на Ваше звернення, нам необхідна додаткова інформація, яку ми у Вас запросили вчора зранку в особистих повідомленнях. Якщо на ГЛ Вас проінформували, що мають донарахувати кошти, то очікуйте, будь ласка.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 09:45

  J написав:
  Искатель написав:
  PUMB написав:Вітаємо! Банк не перестав нараховувати % по кешбеку. Проблема може бути в терміналі або в МСС-коді.
Перевірте, будь ласка, особисті повідомлення. Ми Вам написали щодо Вашого звернення.

Проблема в Вашем бесподобном банке. Если я утром и вечером делаю две покупки, оплата на одном и том же терминале, утром покупка окешбечилась, а вечером - нет, то причем тут МСС?
К тому же, ваш оператор на горячей линии уже проверил (и МСС тоже) и сказал, что "доначислят".

а как вы определяете начислили кешбек по покупке или нет?
а то я нашел только общие суммы за месяц по категориям

У вкладці "Кешбек" у мобільному додатку, натисніть на накопичену суму за місяць (над сумами по категоріям).
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:10

  PUMB написав:
  J написав:а как вы определяете начислили кешбек по покупке или нет?
а то я нашел только общие суммы за месяц по категориям

У вкладці "Кешбек" у мобільному додатку, натисніть на накопичену суму за місяць (над сумами по категоріям).

та ніі! там тільки загальна сума відображується.

Під кожною карткою є список операцій по ній.
Ото жмякнути на операцію (Покупку) і якщо є КБ, то його сума буде відображена у першому рядку
Ото будо би дуже чудова, якщо там би і відображувався МСС :idea:
Банк же отримує ці дані. Але чомусь НЕ ХОЧЕ їх відображувати :cry:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:41

  uaprofi написав:и про эту рассрочку хотеться поподробней. точно с сентября будет на 24 месяца без %%%?

просто спрашиваю, чтобы потом не вышло как с Алой, которая теперь решила по соточке с чесного люду щипать...

Наразі даний продукт та умови до нього в розробці. У вересні очікується розміщення усієї необхідної інформації на сайті Банку.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:33

  Искатель написав:
  PUMB написав:Вітаємо! Банк не перестав нараховувати % по кешбеку. Проблема може бути в терміналі або в МСС-коді.
Перевірте, будь ласка, особисті повідомлення. Ми Вам написали щодо Вашого звернення.

Проблема в Вашем бесподобном банке. Если я утром и вечером делаю две покупки, оплата на одном и том же терминале, утром покупка окешбечилась, а вечером - нет, то причем тут МСС?
К тому же, ваш оператор на горячей линии уже проверил (и МСС тоже) и сказал, что "доначислят".

У меня тоже самое
позавчера - есть кешбек
вчера - нет кешбека
терминал тот же

и год назад была такая же фигня - ничего не доначислили
J
 
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