Спасибо горячей линии, все доначислили.
Но надо бдить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 13:04
моё желание было - чтобы информация отображалась на понятном языке.
сейчас, в новой версии, оно уже реализовано именно так!
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