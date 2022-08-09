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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 12:08
Спасибо горячей линии, все доначислили.
Но надо бдить
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:04
idealstorm написав: uaprofi написав:
молодцы!
ваши программисты лучшие!
всё сделали в новой версии как надо!
Ваше пожелание уже впути, совсем скоро сможете выбрать язык самостоятельно
моё желание было - чтобы информация отображалась на понятном языке.
сейчас, в новой версии, оно уже реализовано
именно так!
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Додано: Вів 09 сер, 2022 14:55
Amethyst написав:
Банк же отримує ці дані. Але чомусь НЕ ХОЧЕ їх відображувати
в мутній воді - легше рибу ловити )....Пумб - хоче нарахує кешбек , а не хоче - отримай "технічний збій ". А якби відображалась уся інформація по покупці - то було б усе видно , очевидно банк не зацікавлений в прозорості своїх нарахувань.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 18:07
PUMB, спасибо, что прислушались и позволили своим клиентам при необходимости самим выбирать язык интерфейса мобильного приложения
Ещё об этой фишке правильно уведомили )))
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Howl
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Додано: Вів 09 сер, 2022 19:43
Howl написав:
PUMB, спасибо, что прислушались и позволили своим клиентам при необходимости самим выбирать язык интерфейса мобильного приложения
Ещё об этой фишке правильно уведомили )))
Да то случайно получилось, нихто и не ожидал, а программер расстарался
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Amethyst
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