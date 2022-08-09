Спасибо горячей линии, все доначислили.
Но надо бдить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 13:04
моё желание было - чтобы информация отображалась на понятном языке.
сейчас, в новой версии, оно уже реализовано именно так!
Додано: Вів 09 сер, 2022 14:55
Re: ПУМБ
в мутній воді - легше рибу ловити )....Пумб - хоче нарахує кешбек , а не хоче - отримай "технічний збій ". А якби відображалась уся інформація по покупці - то було б усе видно , очевидно банк не зацікавлений в прозорості своїх нарахувань.
Додано: Вів 09 сер, 2022 18:07
Re: ПУМБ
PUMB, спасибо, что прислушались и позволили своим клиентам при необходимости самим выбирать язык интерфейса мобильного приложения Ещё об этой фишке правильно уведомили )))
Додано: Вів 09 сер, 2022 19:43
Додано: Вів 09 сер, 2022 21:41
Re: ПУМБ
Amethyst, та да. Банк давал отписки, что сам клиент виноват, но видимо под натиском решил сделать "жест доброй воли" вместо того, чтобы сказать в разработке или учтём пожелание и детально его обсудим.
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