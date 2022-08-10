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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 12:08
Спасибо горячей линии, все доначислили.
Но надо бдить
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:04
idealstorm написав: uaprofi написав:
молодцы!
ваши программисты лучшие!
всё сделали в новой версии как надо!
Ваше пожелание уже впути, совсем скоро сможете выбрать язык самостоятельно
моё желание было - чтобы информация отображалась на понятном языке.
сейчас, в новой версии, оно уже реализовано
именно так!
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uaprofi
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Додано: Вів 09 сер, 2022 14:55
Amethyst написав:
Банк же отримує ці дані. Але чомусь НЕ ХОЧЕ їх відображувати
в мутній воді - легше рибу ловити )....Пумб - хоче нарахує кешбек , а не хоче - отримай "технічний збій ". А якби відображалась уся інформація по покупці - то було б усе видно , очевидно банк не зацікавлений в прозорості своїх нарахувань.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 18:07
PUMB, спасибо, что прислушались и позволили своим клиентам при необходимости самим выбирать язык интерфейса мобильного приложения
Ещё об этой фишке правильно уведомили )))
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Howl
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Додано: Вів 09 сер, 2022 19:43
Howl написав:
PUMB, спасибо, что прислушались и позволили своим клиентам при необходимости самим выбирать язык интерфейса мобильного приложения
Ещё об этой фишке правильно уведомили )))
Да то случайно получилось, нихто и не ожидал, а программер расстарался
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Amethyst
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Додано: Вів 09 сер, 2022 21:41
Amethyst, та да. Банк давал отписки, что сам клиент виноват, но видимо под натиском решил сделать "жест доброй воли" вместо того, чтобы сказать в разработке или учтём пожелание и детально его обсудим.
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Howl
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:14
вопрос в свете ожидаемой выплаты СиЧ, и уже полученного Мегабанка: так что по итгу - взуют за 400+ чи все же на месяц?
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cohan
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:23
cohan написав:
вопрос в свете ожидаемой выплаты СиЧ, и уже полученного Мегабанка: так что по итгу - взуют за 400+ чи все же на месяц?
Ліміт у 400 тис.грн. за готівковими поповненнями рахується на календарний місяць.
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PUMB
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:24
cohan написав:
вопрос в свете ожидаемой выплаты СиЧ, и уже полученного Мегабанка: так что по итгу - взуют за 400+ чи все же на месяц?
Бооже, какой маразм придумала Мумба с этим т.н. финмоном, как испаскудила требования регулятора, да еще так громко. Эт ужас
Ведь сама выплата генерит фактическую бамажку, броню. А Мумба еще шото смеет по её поводу бухтеть.
Требуйте от Мумбы шобы он выдавал квитанцию, выписку и с указанием Назначения выплаты и с заверением подписью и печатью нач. отд-я. Не квадратным штампом, а именно круглой печатью. Обязаны дать такую БРОНЮ. Ироды.
Востаннє редагувалось Amethyst
в Сер 10 сер, 2022 16:31, всього редагувалось 2 разів.
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Amethyst
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:27
PUMB написав: cohan написав:
вопрос в свете ожидаемой выплаты СиЧ, и уже полученного Мегабанка: так что по итгу - взуют за 400+ чи все же на месяц?
Ліміт у 400 тис.грн. за готівковими поповненнями рахується на календарний місяць.
Чому Ви вважаєте це "готівковим поповненням"?
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alibob
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