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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:08

Спасибо горячей линии, все доначислили.
Но надо бдить :)
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:04

  idealstorm написав:
  uaprofi написав:молодцы!
ваши программисты лучшие!
всё сделали в новой версии как надо! :D

Ваше пожелание уже впути, совсем скоро сможете выбрать язык самостоятельно


моё желание было - чтобы информация отображалась на понятном языке.
сейчас, в новой версии, оно уже реализовано именно так!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:55

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:Банк же отримує ці дані. Але чомусь НЕ ХОЧЕ їх відображувати

в мутній воді - легше рибу ловити )....Пумб - хоче нарахує кешбек , а не хоче - отримай "технічний збій ". А якби відображалась уся інформація по покупці - то було б усе видно , очевидно банк не зацікавлений в прозорості своїх нарахувань.
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:07

Re: ПУМБ

PUMB, спасибо, что прислушались и позволили своим клиентам при необходимости самим выбирать язык интерфейса мобильного приложения :) Ещё об этой фишке правильно уведомили )))
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:43

  Howl написав:PUMB, спасибо, что прислушались и позволили своим клиентам при необходимости самим выбирать язык интерфейса мобильного приложения :) Ещё об этой фишке правильно уведомили )))

Да то случайно получилось, нихто и не ожидал, а программер расстарался
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:41

Re: ПУМБ

Amethyst, та да. Банк давал отписки, что сам клиент виноват, но видимо под натиском решил сделать "жест доброй воли" вместо того, чтобы сказать в разработке или учтём пожелание и детально его обсудим.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:14

Re: ПУМБ

вопрос в свете ожидаемой выплаты СиЧ, и уже полученного Мегабанка: так что по итгу - взуют за 400+ чи все же на месяц?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:23

  cohan написав:вопрос в свете ожидаемой выплаты СиЧ, и уже полученного Мегабанка: так что по итгу - взуют за 400+ чи все же на месяц?

Ліміт у 400 тис.грн. за готівковими поповненнями рахується на календарний місяць.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:24

  cohan написав:вопрос в свете ожидаемой выплаты СиЧ, и уже полученного Мегабанка: так что по итгу - взуют за 400+ чи все же на месяц?

Бооже, какой маразм придумала Мумба с этим т.н. финмоном, как испаскудила требования регулятора, да еще так громко. Эт ужас :!:
Ведь сама выплата генерит фактическую бамажку, броню. А Мумба еще шото смеет по её поводу бухтеть.
Требуйте от Мумбы шобы он выдавал квитанцию, выписку и с указанием Назначения выплаты и с заверением подписью и печатью нач. отд-я. Не квадратным штампом, а именно круглой печатью. Обязаны дать такую БРОНЮ. Ироды.

Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 10 сер, 2022 16:31, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:27

  PUMB написав:
  cohan написав:вопрос в свете ожидаемой выплаты СиЧ, и уже полученного Мегабанка: так что по итгу - взуют за 400+ чи все же на месяц?

Ліміт у 400 тис.грн. за готівковими поповненнями рахується на календарний місяць.


Чому Ви вважаєте це "готівковим поповненням"?
alibob
 
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