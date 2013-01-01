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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 17:56

  Amethyst написав:
  cohan написав:вопрос в свете ожидаемой выплаты СиЧ, и уже полученного Мегабанка: так что по итгу - взуют за 400+ чи все же на месяц?

Бооже, какой маразм придумала Мумба с этим т.н. финмоном, как испаскудила требования регулятора, да еще так громко. Эт ужас :!:
Ведь сама выплата генерит фактическую бамажку, броню. А Мумба еще шото смеет по её поводу бухтеть.
Требуйте от Мумбы шобы он выдавал квитанцию, выписку и с указанием Назначения выплаты и с заверением подписью и печатью нач. отд-я. Не квадратным штампом, а именно круглой печатью. Обязаны дать такую БРОНЮ. Ироды.

Такая бумажка получалась если через кассу получить. Боюсь, при зачислении на счет, не будет сведений от кого деньги пришли (как в примате и у алки).
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 20:52

Re: ПУМБ

  demichh написав:Такая бумажка получалась если через кассу получить. Боюсь, при зачислении на счет, не будет сведений от кого деньги пришли (как в примате и у алки).
там все нормально, если боитесь - дайте мило - кину вам копию квитанции , получал от МЕГА, решите для себя наочно
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 06:19

  Amethyst написав:
  cohan написав:вопрос в свете ожидаемой выплаты Сич


Требуйте от Мумбы шобы он выдавал квитанцию, выписку и с указанием Назначения выплаты и с заверением подписью и печатью нач. отд-я. Не квадратным штампом, а именно круглой печатью.
Обязаны дать такую БРОНЮ
а шо, так можно было? ©


  demichh написав:Такая бумажка получалась если через кассу получать
а шо, так можно было? ©
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