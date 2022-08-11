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ПУМБ
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Додано: Сер 10 сер, 2022 17:56
Amethyst написав: cohan написав:
вопрос в свете ожидаемой выплаты СиЧ, и уже полученного Мегабанка: так что по итгу - взуют за 400+ чи все же на месяц?
Бооже, какой маразм придумала Мумба с этим т.н. финмоном, как испаскудила требования регулятора, да еще так громко. Эт ужас
Ведь сама выплата генерит фактическую бамажку, броню. А Мумба еще шото смеет по её поводу бухтеть.
Требуйте от Мумбы шобы он выдавал квитанцию, выписку и с указанием Назначения выплаты и с заверением подписью и печатью нач. отд-я. Не квадратным штампом, а именно круглой печатью. Обязаны дать такую БРОНЮ. Ироды.
Такая бумажка получалась если через кассу получить. Боюсь, при зачислении на счет, не будет сведений от кого деньги пришли (как в примате и у алки).
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demichh
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Додано: Сер 10 сер, 2022 20:52
demichh написав:
Такая бумажка получалась если через кассу получить. Боюсь, при зачислении на счет, не будет сведений от кого деньги пришли (как в примате и у алки).
там все нормально, если боитесь - дайте мило - кину вам копию квитанции , получал от МЕГА, решите для себя наочно
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Goodman
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Додано: Чет 11 сер, 2022 06:19
Amethyst написав: cohan написав:
вопрос в свете ожидаемой выплаты Сич
Требуйте от Мумбы шобы он выдавал квитанцию, выписку и с указанием Назначения выплаты и с заверением подписью и печатью нач. отд-я. Не квадратным штампом, а именно круглой печатью.
Обязаны дать такую БРОНЮ
а шо, так можно было? ©
demichh написав:
Такая бумажка получалась если через кассу получать
а шо, так можно было? ©
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flysoulfly
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Додано: Чет 11 сер, 2022 07:50
Goodman написав: demichh написав:
Такая бумажка получалась если через кассу получить. Боюсь, при зачислении на счет, не будет сведений от кого деньги пришли (как в примате и у алки).
там все нормально, если боитесь - дайте мило - кину вам копию квитанции , получал от МЕГА, решите для себя наочно
Каким образом вы эту справку получили?
Востаннє редагувалось lara_08
в Чет 11 сер, 2022 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 13:24
Goodman написав: demichh написав:
Такая бумажка получалась если через кассу получить. Боюсь, при зачислении на счет, не будет сведений от кого деньги пришли (как в примате и у алки).
там все нормально, если боитесь - дайте мило - кину вам копию квитанции , получал от МЕГА, решите для себя наочно
ну где ж там все нормально
платник - "відділення № Х ПУМБ"
призначення платежу "328450; Виплата грошових коштів Іванов Іван Джоржович; 2664748516, АТ Мегабанк"
- бумажка максимально левая
и финмон ПУМБы скажет что тут не видно что это деньги пришли от Фонда гарантирования вкладов
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J
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Додано: Чет 11 сер, 2022 13:58
всем спасибо за ответы!
думаю проще в Правекс менеджеру написать или в Кредо, зря что ли за пакет плачу
, как только не "нажал кнопку и все", а что-то еще, так лучше вайбер, чем бумажки носить
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cohan
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Додано: Чет 11 сер, 2022 20:53
J Прошу Вас , давайте без фантазий.
левих бумажек нет , ПУМБ не дурак и все видит, откуда деньги идут - он уполномоченний банк. Но если Ви до получения возмещения с МЕГа , качнули на ПУМБ 399 000 и возмещение уже вилазит боком, то извините. Вам к приматам. ( в Приватбанк)
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Goodman
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