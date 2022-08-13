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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 06:55

PUMB

Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
Vert
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:31

  Vert написав:PUMB

Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?

В отделении не подтвердили вообще.
sens
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Повідомлень: 12997
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:59

  Vert написав:PUMB

Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?

Банк же четко написал что "згодом"
viewtopic.php?p=5465058#p5465058
Как говорится следите за рекламой ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 869
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  #<1 ... 218219220221
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