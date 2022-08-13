PUMB
Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 сер, 2022 06:55
PUMB
Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
Додано: Суб 13 сер, 2022 07:31
Додано: Суб 13 сер, 2022 07:59
Банк же четко написал что "згодом"
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