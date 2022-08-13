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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 сер, 2022 06:55
PUMB
Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
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Vert
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Додано: Суб 13 сер, 2022 07:31
Vert написав:PUMB
Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
В отделении не подтвердили вообще.
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Додано: Суб 13 сер, 2022 07:59
Vert написав:PUMB
Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
Банк же четко написал что "згодом" viewtopic.php?p=5465058#p5465058
Как говорится следите за рекламой
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WallNutPen
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Додано: Суб 13 сер, 2022 08:59
WallNutPen написав: Vert написав:PUMB
Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
Банк же четко написал что "згодом" viewtopic.php?p=5465058#p5465058
Как говорится следите за рекламой
Кому нужно, уже закупятся у других. Вот это и есть клиентоориентированость
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lloydbanksua
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Додано: Суб 13 сер, 2022 13:18
lloydbanksua написав: WallNutPen написав: Vert написав:PUMB
Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
Банк же четко написал что "згодом" viewtopic.php?p=5465058#p5465058
Как говорится следите за рекламой
Кому нужно, уже закупятся у других. Вот это и есть клиентоориентированость
покупка є готівкою, курс ринковий
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sens
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