ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 сер, 2022 06:55
PUMB Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
Vert
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Додано: Суб 13 сер, 2022 07:31
Vert написав: PUMB
Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
В отделении не подтвердили вообще.
sens
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Додано: Суб 13 сер, 2022 07:59
Vert написав: PUMB
Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
Банк же четко написал что "згодом"
viewtopic.php?p=5465058#p5465058
Как говорится следите за рекламой
WallNutPen
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Додано: Суб 13 сер, 2022 08:59
WallNutPen написав: Vert написав: PUMB
Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
Банк же четко написал что "згодом"
viewtopic.php?p=5465058#p5465058
Как говорится следите за рекламой
Кому нужно, уже закупятся у других. Вот это и есть клиентоориентированость
lloydbanksua
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Додано: Суб 13 сер, 2022 13:18
lloydbanksua написав: WallNutPen написав: Vert написав: PUMB
Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
Банк же четко написал что "згодом"
viewtopic.php?p=5465058#p5465058
Как говорится следите за рекламой
Кому нужно, уже закупятся у других. Вот это и есть клиентоориентированость
покупка є готівкою, курс ринковий
sens
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Додано: Суб 13 сер, 2022 15:44
sens написав: Vert написав: PUMB
Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
В отделении не подтвердили вообще.
во второй таблице писали что для белых людей только
cohan
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Додано: Суб 13 сер, 2022 19:29
Моя ебопея с открытием карты ПУМБ
https://minfin.com.ua/ua/company/pumb/review/296512/
Там Реально деграданты какие-то, видео верификация нерабочая, дозвонится к оператору в субботу +30 минут - оператор ничего не решает. Спробуйте ще раз мать ихню - через 24 часа - без всяких шансов!
vpchelko
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Додано: Суб 13 сер, 2022 20:35
Подскажите пожалуйста, как избавиться от назойливого окна про новые счета при входе в приложение? Никаких подписок давно нет, счетов соответственно тоже нет. Уже с месяц такое, переустановка не помогла. Очень раздражает
balbesik
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