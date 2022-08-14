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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
3
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 06:55

PUMB

Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
Vert
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:31

  Vert написав:PUMB

Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?

В отделении не подтвердили вообще.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:59

  Vert написав:PUMB

Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?

Банк же четко написал что "згодом"
viewtopic.php?p=5465058#p5465058
Как говорится следите за рекламой ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 08:59

  WallNutPen написав:
  Vert написав:PUMB

Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?

Банк же четко написал что "згодом"
viewtopic.php?p=5465058#p5465058
Как говорится следите за рекламой ;)

Кому нужно, уже закупятся у других. Вот это и есть клиентоориентированость :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:18

  lloydbanksua написав:
  WallNutPen написав:
  Vert написав:PUMB

Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?

Банк же четко написал что "згодом"
viewtopic.php?p=5465058#p5465058
Как говорится следите за рекламой ;)

Кому нужно, уже закупятся у других. Вот это и есть клиентоориентированость :mrgreen:
покупка є готівкою, курс ринковий
sens
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:44

  sens написав:
  Vert написав:PUMB

Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?

В отделении не подтвердили вообще.


во второй таблице писали что для белых людей только
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 19:29

Re: ПУМБ

Моя ебопея с открытием карты ПУМБ

https://minfin.com.ua/ua/company/pumb/review/296512/

Там Реально деграданты какие-то, видео верификация нерабочая, дозвонится к оператору в субботу +30 минут - оператор ничего не решает. Спробуйте ще раз мать ихню - через 24 часа - без всяких шансов!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 20:35

Подскажите пожалуйста, как избавиться от назойливого окна про новые счета при входе в приложение? Никаких подписок давно нет, счетов соответственно тоже нет. Уже с месяц такое, переустановка не помогла. Очень раздражает :mrgreen:
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 11:10

  alibob написав:
  Goodman написав:ВIВ рішення про помягщення прийгяли з 01-07-2022, тобто з 01-07 відлік 400к до 01-08. Мені особисто порахували з урахуванням виплати по МЕГА і рекомендували утриматись в цьому місяці від подальших зарахувань на ПУМБ. Слухаю рекомендації.

Вони ж наголошували на ГОТІВКОВОМУ поповненні і ліміті 400к в місяць. Ви ж з МЕГИ не готівкою переносили до пумби?

внутренним распоряжением они приняли, что все что заходит - это наличное пополнение... и сброс раз в месяц счетчика - не факт что реализовано уже, но пока криков новых не было, но на счетах и депозитах лучше держать суммы около 0, чтобы не жалко было поморозить 2-3 месяца
ol_zy
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  #<1 ... 218219220221
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