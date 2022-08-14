PUMB
Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 сер, 2022 06:55
PUMB
Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
Додано: Суб 13 сер, 2022 07:31
Додано: Суб 13 сер, 2022 07:59
Банк же четко написал что "згодом"
viewtopic.php?p=5465058#p5465058
Как говорится следите за рекламой
Додано: Суб 13 сер, 2022 08:59
Кому нужно, уже закупятся у других. Вот это и есть клиентоориентированость
Додано: Суб 13 сер, 2022 13:18
покупка є готівкою, курс ринковий
Додано: Суб 13 сер, 2022 15:44
Додано: Суб 13 сер, 2022 19:29
Re: ПУМБ
Моя ебопея с открытием карты ПУМБ
Там Реально деграданты какие-то, видео верификация нерабочая, дозвонится к оператору в субботу +30 минут - оператор ничего не решает. Спробуйте ще раз мать ихню - через 24 часа - без всяких шансов!
Додано: Суб 13 сер, 2022 20:35
Подскажите пожалуйста, как избавиться от назойливого окна про новые счета при входе в приложение? Никаких подписок давно нет, счетов соответственно тоже нет. Уже с месяц такое, переустановка не помогла. Очень раздражает
Додано: Нед 14 сер, 2022 11:10
внутренним распоряжением они приняли, что все что заходит - это наличное пополнение... и сброс раз в месяц счетчика - не факт что реализовано уже, но пока криков новых не было, но на счетах и депозитах лучше держать суммы около 0, чтобы не жалко было поморозить 2-3 месяца
Додано: Нед 14 сер, 2022 13:05
Re: ПУМБ
Интересная история получилась. В целом, очень доволен их кредиткой - нормальные понятные условия, больше всех оставили с довоенного лимита сразу, потом еще немного долили, кешбек - лучший из других банков. Но, случилась такая история: если помните, кафе и рестораны 2 месяца назад светилось 5% при выборе, а по факту давало 3%. Написал им - быстро ответили, что провтыкали, написав 5% при выборе (правильная цифра была именно 3%), но компенсируют все одним платежом в начале июля. Ничего не заплатили, написал им еще раз ближе к концу месяца - тоже быстро ответили и дончислили. Но!, в августе у меня из выбора категорий эту выпилили. Как-то, неприятно, как я понимаю, это некий индивидуальный подход ко мне, других подобных историй здесь не читал. Кешбек в этой категории был 200-300 грн/мес, никакого свинорыльства
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