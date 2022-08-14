Додано: Нед 14 сер, 2022 13:05

Интересная история получилась. В целом, очень доволен их кредиткой - нормальные понятные условия, больше всех оставили с довоенного лимита сразу, потом еще немного долили, кешбек - лучший из других банков. Но, случилась такая история: если помните, кафе и рестораны 2 месяца назад светилось 5% при выборе, а по факту давало 3%. Написал им - быстро ответили, что провтыкали, написав 5% при выборе (правильная цифра была именно 3%), но компенсируют все одним платежом в начале июля. Ничего не заплатили, написал им еще раз ближе к концу месяца - тоже быстро ответили и дончислили. Но!, в августе у меня из выбора категорий эту выпилили. Как-то, неприятно, как я понимаю, это некий индивидуальный подход ко мне, других подобных историй здесь не читал. Кешбек в этой категории был 200-300 грн/мес, никакого свинорыльства