300? так эт реальное свинство, а еще и не постеснялся качать права за 5%, када у всех было 3% -- свыня у хвадрати.
Ото и отдыхайте
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 сер, 2022 13:10
Re: ПУМБ
Додано: Нед 14 сер, 2022 13:39
хм, т.е. у вас есть подписанное клиентом заявление на открытие овердрафта? если нет, то должны вернуть и наказать сотрудника, который его включил.
а крадете вы часто, вот у меня заблокировали все счета, причем без предупреждения и объяснений так и не дали, при этом заблокировали кредитку и возможность ее погашения, а также средства для ее погашения. специально затянули рассмотрение моих документов так, чтобы кредитка выпала из льготного периода и после разблокировки начислили проценты, хотя вина была банка и до сих пор нет никакого мотивированного ответа ни почему был блок ни на каком основании начислены проценты и почему их не вернули. фактически это и есть воровство.
Додано: Нед 14 сер, 2022 14:17
Те, що Ви не читали, не означає, що про це тут ніхто не писав. Крім того, "індивідуальний підхід" застосовують абсолютно випадковим чином навіть до тих, хто не скандалив і нічого не вибивав, на стільки просунуті у ПУМБи штучні інтелекти у машинних алгоритмах.
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