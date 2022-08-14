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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 219220221222 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 29 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 4 2- Погане. Некомпетентне. 10% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 28% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 11 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 10% 3 Всього голосів : 29 Додано: Нед 14 сер, 2022 13:10 Re: ПУМБ AVF написав: Кешбек в этой категории был 20-300 грн/мес, никакого свинорыльства Кешбек в этой категории был 20-300 грн/мес, никакого свинорыльства 300? так эт реальное свинство, а еще и не постеснялся качать права за 5%, када у всех было 3% -- свыня у хвадрати.

Ото и отдыхайте 300? так эт реальное свинство, а еще и не постеснялся качать права за 5%, када у всех было 3% -- свыня у хвадрати.Ото и отдыхайте Amethyst

Повідомлень: 2886 З нами з: 05.05.21 Подякував: 178 раз. Подякували: 533 раз. Профіль 1 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 сер, 2022 13:39 PUMB написав: vililit написав: ХТО ВІДКРИВ ЦЕЙ ОВЕРДРАФТ?!

Ще раз я внесла власні кошти на свою карту і ці ж власні кошти в цьому ж банку перевела на свій депозитний рахунок, а банк вирішив списати з мене якісь проценти і ще не зрозуміло що і це не зветься вкрав або поцупив?!

чи пумб зараз тут скаже, що я не вносила на свій рахунок свої кошти і що я не закривала больше ніж рік тому цей не потрібний мені овердрафт?

може пумб для того і відкрив сам мені цей овердрафт, щоб поцупити ці гроші? ХТО ВІДКРИВ ЦЕЙ ОВЕРДРАФТ?!Ще раз я внесла власні кошти на свою карту і ці ж власні кошти в цьому ж банку перевела на свій депозитний рахунок, а банк вирішив списати з мене якісь проценти і ще не зрозуміло що і це не зветься вкрав або поцупив?!чи пумб зараз тут скаже, що я не вносила на свій рахунок свої кошти і що я не закривала больше ніж рік тому цей не потрібний мені овердрафт?може пумб для того і відкрив сам мені цей овердрафт, щоб поцупити ці гроші?

Ваш овердрафт був оформлений 14/12/2021 при відкритті Вами рахунку. Тож, Ви його не могли закрити "більше року тому". Ваш овердрафт був оформлений 14/12/2021 при відкритті Вами рахунку. Тож, Ви його не могли закрити "більше року тому".

хм, т.е. у вас есть подписанное клиентом заявление на открытие овердрафта? если нет, то должны вернуть и наказать сотрудника, который его включил.

а крадете вы часто, вот у меня заблокировали все счета, причем без предупреждения и объяснений так и не дали, при этом заблокировали кредитку и возможность ее погашения, а также средства для ее погашения. специально затянули рассмотрение моих документов так, чтобы кредитка выпала из льготного периода и после разблокировки начислили проценты, хотя вина была банка и до сих пор нет никакого мотивированного ответа ни почему был блок ни на каком основании начислены проценты и почему их не вернули. фактически это и есть воровство. хм, т.е. у вас есть подписанное клиентом заявление на открытие овердрафта? если нет, то должны вернуть и наказать сотрудника, который его включил.а крадете вы часто, вот у меня заблокировали все счета, причем без предупреждения и объяснений так и не дали, при этом заблокировали кредитку и возможность ее погашения, а также средства для ее погашения. специально затянули рассмотрение моих документов так, чтобы кредитка выпала из льготного периода и после разблокировки начислили проценты, хотя вина была банка и до сих пор нет никакого мотивированного ответа ни почему был блок ни на каком основании начислены проценты и почему их не вернули. фактически это и есть воровство. ol_zy

Повідомлень: 7415 З нами з: 20.01.15 Подякував: 447 раз. Подякували: 782 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 сер, 2022 14:17 AVF написав: Как-то, неприятно, как я понимаю, это некий индивидуальный подход ко мне, других подобных историй здесь не читал. Как-то, неприятно, как я понимаю, это некий индивидуальный подход ко мне, других подобных историй здесь не читал.

Те, що Ви не читали, не означає, що про це тут ніхто не писав. Крім того, "індивідуальний підхід" застосовують абсолютно випадковим чином навіть до тих, хто не скандалив і нічого не вибивав, на стільки просунуті у ПУМБи штучні інтелекти у машинних алгоритмах. Те, що Ви не читали, не означає, що про це тут ніхто не писав. Крім того, "індивідуальний підхід" застосовують абсолютно випадковим чином навіть до тих, хто не скандалив і нічого не вибивав, на стільки просунуті у ПУМБи штучні інтелекти у машинних алгоритмах. klug Повідомлень: 7239 З нами з: 18.08.14 Подякував: 307 раз. Подякували: 1001 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 219220221222 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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