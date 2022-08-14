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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 13:10

Re: ПУМБ

  AVF написав:Кешбек в этой категории был 20-300 грн/мес, никакого свинорыльства
300? так эт реальное свинство, а еще и не постеснялся качать права за 5%, када у всех было 3% -- свыня у хвадрати.
Ото и отдыхайте 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 13:39

  PUMB написав:
  vililit написав:ХТО ВІДКРИВ ЦЕЙ ОВЕРДРАФТ?!
Ще раз я внесла власні кошти на свою карту і ці ж власні кошти в цьому ж банку перевела на свій депозитний рахунок, а банк вирішив списати з мене якісь проценти і ще не зрозуміло що і це не зветься вкрав або поцупив?!
чи пумб зараз тут скаже, що я не вносила на свій рахунок свої кошти і що я не закривала больше ніж рік тому цей не потрібний мені овердрафт?
може пумб для того і відкрив сам мені цей овердрафт, щоб поцупити ці гроші?

Ваш овердрафт був оформлений 14/12/2021 при відкритті Вами рахунку. Тож, Ви його не могли закрити "більше року тому".

хм, т.е. у вас есть подписанное клиентом заявление на открытие овердрафта? если нет, то должны вернуть и наказать сотрудника, который его включил.
а крадете вы часто, вот у меня заблокировали все счета, причем без предупреждения и объяснений так и не дали, при этом заблокировали кредитку и возможность ее погашения, а также средства для ее погашения. специально затянули рассмотрение моих документов так, чтобы кредитка выпала из льготного периода и после разблокировки начислили проценты, хотя вина была банка и до сих пор нет никакого мотивированного ответа ни почему был блок ни на каком основании начислены проценты и почему их не вернули. фактически это и есть воровство.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 14:17

  AVF написав:Как-то, неприятно, как я понимаю, это некий индивидуальный подход ко мне, других подобных историй здесь не читал.

Те, що Ви не читали, не означає, що про це тут ніхто не писав. Крім того, "індивідуальний підхід" застосовують абсолютно випадковим чином навіть до тих, хто не скандалив і нічого не вибивав, на стільки просунуті у ПУМБи штучні інтелекти у машинних алгоритмах.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 20:43

Re: ПУМБ

  ol_zy написав:внутренним распоряжением они приняли, что все что заходит - это наличное пополнение... и сброс раз в месяц счетчика - не факт что реализовано уже, но пока криков новых не было, но на счетах и депозитах лучше держать суммы около 0, чтобы не жалко было поморозить 2-3 месяца

спасибо, что разложили по полочках.
виплату з СІЧі уже получу в Примате, поберегу нерви ПУМБА , там явно счетчик на 400к пойдет по второму кругу.
Goodman
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  #<1 ... 219220221222
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