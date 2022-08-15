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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 сер, 2022 13:10
AVF написав:
Кешбек в этой категории был 20-300 грн/мес, никакого свинорыльства
300? так эт реальное свинство, а еще и не постеснялся качать права за 5%, када у всех было 3% -- свыня у хвадрати.
Ото и отдыхайте
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Додано: Нед 14 сер, 2022 13:39
PUMB написав: vililit написав:
ХТО ВІДКРИВ ЦЕЙ ОВЕРДРАФТ?!
Ще раз я внесла власні кошти на свою карту і ці ж власні кошти в цьому ж банку перевела на свій депозитний рахунок, а банк вирішив списати з мене якісь проценти і ще не зрозуміло що і це не зветься вкрав або поцупив?!
чи пумб зараз тут скаже, що я не вносила на свій рахунок свої кошти і що я не закривала больше ніж рік тому цей не потрібний мені овердрафт?
може пумб для того і відкрив сам мені цей овердрафт, щоб поцупити ці гроші?
Ваш овердрафт був оформлений 14/12/2021 при відкритті Вами рахунку. Тож, Ви його не могли закрити "більше року тому".
хм, т.е. у вас есть подписанное клиентом заявление на открытие овердрафта? если нет, то должны вернуть и наказать сотрудника, который его включил.
а крадете вы часто, вот у меня заблокировали все счета, причем без предупреждения и объяснений так и не дали, при этом заблокировали кредитку и возможность ее погашения, а также средства для ее погашения. специально затянули рассмотрение моих документов так, чтобы кредитка выпала из льготного периода и после разблокировки начислили проценты, хотя вина была банка и до сих пор нет никакого мотивированного ответа ни почему был блок ни на каком основании начислены проценты и почему их не вернули. фактически это и есть воровство.
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ol_zy
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Додано: Нед 14 сер, 2022 14:17
AVF написав:
Как-то, неприятно, как я понимаю, это некий индивидуальный подход ко мне, других подобных историй здесь не читал.
Те, що Ви не читали, не означає, що про це тут ніхто не писав
. Крім того, "індивідуальний підхід" застосовують абсолютно випадковим чином навіть до тих, хто не скандалив і нічого не вибивав, на стільки просунуті у ПУМБи штучні інтелекти у машинних алгоритмах.
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Додано: Нед 14 сер, 2022 20:43
ol_zy написав:
внутренним распоряжением они приняли, что все что заходит - это наличное пополнение... и сброс раз в месяц счетчика - не факт что реализовано уже, но пока криков новых не было, но на счетах и депозитах лучше держать суммы около 0, чтобы не жалко было поморозить 2-3 месяца
спасибо, что разложили по полочках.
виплату з СІЧі уже получу в Примате, поберегу нерви ПУМБА , там явно счетчик на 400к пойдет по второму кругу.
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Goodman
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Додано: Нед 14 сер, 2022 22:15
Goodman написав: ol_zy написав:
внутренним распоряжением они приняли, что все что заходит - это наличное пополнение... и сброс раз в месяц счетчика - не факт что реализовано уже, но пока криков новых не было, но на счетах и депозитах лучше держать суммы около 0, чтобы не жалко было поморозить 2-3 месяца
спасибо, что разложили по полочках.
виплату з СІЧі уже получу в Примате, поберегу нерви ПУМБА , там явно счетчик на 400к пойдет по второму кругу.
думаю - это правильное решение, как я понял они требуют доки о происхождении средств, которые пришли от фонда - мол фонд у пумбы уже не котируется (хотя я выкладывал список принимаемых док-ов о доходах и там фонда, действительно, не было)...
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ol_zy
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Додано: Пон 15 сер, 2022 08:32
ol_zy
а де є описаний офіційний список підтверджуючих документів?
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greenozon
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Додано: Пон 15 сер, 2022 09:44
Vert написав:PUMB
Коли планується запуск купівлі іноземної валюти на тримісячний депозит?
Вітаємо! Ми працюємо над цим. Згодом на нашому сайті та в соціальних мережах з'явиться інформація з датами відкриття.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 09:47
Вімкнули платежі в онлайн банкінгу, ну якщо чесно як постріл в ногу - невже там такі великі гроші на підтримку були, раніше комуналку платив через пумб тепер буду через інший банк
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gonzo
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Додано: Пон 15 сер, 2022 09:50
greenozon написав:ol_zy
а де є описаний офіційний список підтверджуючих документів?
Банк аналізує кожне поповнення окремо, за результатами перевірки формується перелік документів, які необхідно надати в Банк для подальшого вивчення. Стандартного списку немає.
Для уточнення переліку документів, які необхідно надати Вам, Ви можете звернутися за електронною адресою info@fuib.com
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Додано: Пон 15 сер, 2022 09:54
gonzo написав:
Вімкнули платежі в онлайн банкінгу, ну якщо чесно як постріл в ногу - невже там такі великі гроші на підтримку були, раніше комуналку платив через пумб тепер буду через інший банк
З 15 серпня 2022 року у веб-версії ПУМБ Online припиняється підтримка сервісів з оплати та переказів. Ми пропонуємо більш зручну альтернативу для здійснення своїх звичних операцій – мобільний застосунок ПУМБ Online.
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