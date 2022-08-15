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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 сер, 2022 10:38
PUMB написав: gonzo написав:
Вімкнули платежі в онлайн банкінгу, ну якщо чесно як постріл в ногу - невже там такі великі гроші на підтримку були, раніше комуналку платив через пумб тепер буду через інший банк
З 15 серпня 2022 року у веб-версії ПУМБ Online припиняється підтримка сервісів з оплати та переказів. Ми пропонуємо більш зручну альтернативу для здійснення своїх звичних операцій – мобільний застосунок ПУМБ Online.
це ви вирішили що він більш зручний?
для мене більш зручна веб версія якою я користувався раніше, як я можу донести свою позицію? ніяк тільки перевести оплати в інший банк де сам обираешь що тобі зручніше що ні - що і буде зроблено
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gonzo
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Додано: Пон 15 сер, 2022 10:43
Десь тут була таблиця, не можу знайти...
А які зараз ліміти на р2р перекази зі Все Карта 20 т на добу, як і було раніше?
Дзінком на гарячку, або заявою в відділені до яких сум можливо підняти?
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Додано: Пон 15 сер, 2022 11:03
gonzo написав: PUMB написав: gonzo написав:
Вімкнули платежі в онлайн банкінгу, ну якщо чесно як постріл в ногу - невже там такі великі гроші на підтримку були, раніше комуналку платив через пумб тепер буду через інший банк
З 15 серпня 2022 року у веб-версії ПУМБ Online припиняється підтримка сервісів з оплати та переказів. Ми пропонуємо більш зручну альтернативу для здійснення своїх звичних операцій – мобільний застосунок ПУМБ Online.
це ви вирішили що він більш зручний?
для мене більш зручна веб версія якою я користувався раніше, як я можу донести свою позицію? ніяк тільки перевести оплати в інший банк де сам обираешь що тобі зручніше що ні - що і буде зроблено
Функціонал здійснення платежів та переказів не буде відновлено у веб-версії ПУМБ Online. Як альтернативні майданчики для здійснення оплат, можемо Вам запропонувати сайт PayHub, або сайт ПУМБ.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 11:21
novichok написав:
:cry: Десь тут була таблиця, не можу знайти...
А які зараз ліміти на р2р перекази зі Все Карта 20 т на добу, як і було раніше?
Дзінком на гарячку, або заявою в відділені до яких сум можливо підняти?
З 22.04.2022 згідно постанови НБУ №78 по рахункам у валюті UAH дозволено виконувати перекази за кордон P2P в межах ліміту 100 тис. грн на місяць. По рахункам в іноземній валюті дозволено виконувати операції P2P в межах ліміту 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті).
P2P перекази по одній БПК через сервіси ПУМБ - 29 999,99 грн на добу. Кількість операцій на добу по одній БПК - 10 шт.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 12:10
PUMB написав:
З 15 серпня 2022 року у веб-версії ПУМБ Online припиняється підтримка сервісів з оплати та переказів. Ми пропонуємо більш зручну альтернативу для здійснення своїх звичних операцій – мобільний застосунок ПУМБ Online
Звучить майже як: "замість жахів сучасного Інтернету пропонуємо Вам комфорт і захист черги до каси".
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Додано: Пон 15 сер, 2022 12:29
PUMB написав: gonzo написав: PUMB написав:
З 15 серпня 2022 року у веб-версії ПУМБ Online припиняється підтримка сервісів з оплати та переказів. Ми пропонуємо більш зручну альтернативу для здійснення своїх звичних операцій – мобільний застосунок ПУМБ Online.
це ви вирішили що він більш зручний?
для мене більш зручна веб версія якою я користувався раніше, як я можу донести свою позицію? ніяк тільки перевести оплати в інший банк де сам обираешь що тобі зручніше що ні - що і буде зроблено
Функціонал здійснення платежів та переказів не буде відновлено у веб-версії ПУМБ Online. Як альтернативні майданчики для здійснення оплат, можемо Вам запропонувати сайт PayHub, або сайт ПУМБ.
Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе!
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