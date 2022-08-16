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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 220221222223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:38

  PUMB написав:
  gonzo написав:Вімкнули платежі в онлайн банкінгу, ну якщо чесно як постріл в ногу - невже там такі великі гроші на підтримку були, раніше комуналку платив через пумб тепер буду через інший банк

З 15 серпня 2022 року у веб-версії ПУМБ Online припиняється підтримка сервісів з оплати та переказів. Ми пропонуємо більш зручну альтернативу для здійснення своїх звичних операцій – мобільний застосунок ПУМБ Online.

це ви вирішили що він більш зручний?

для мене більш зручна веб версія якою я користувався раніше, як я можу донести свою позицію? ніяк тільки перевести оплати в інший банк де сам обираешь що тобі зручніше що ні - що і буде зроблено
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:43

:cry: Десь тут була таблиця, не можу знайти...
А які зараз ліміти на р2р перекази зі Все Карта 20 т на добу, як і було раніше?
Дзінком на гарячку, або заявою в відділені до яких сум можливо підняти?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:03

  gonzo написав:
  PUMB написав:
  gonzo написав:Вімкнули платежі в онлайн банкінгу, ну якщо чесно як постріл в ногу - невже там такі великі гроші на підтримку були, раніше комуналку платив через пумб тепер буду через інший банк

З 15 серпня 2022 року у веб-версії ПУМБ Online припиняється підтримка сервісів з оплати та переказів. Ми пропонуємо більш зручну альтернативу для здійснення своїх звичних операцій – мобільний застосунок ПУМБ Online.

це ви вирішили що він більш зручний?

для мене більш зручна веб версія якою я користувався раніше, як я можу донести свою позицію? ніяк тільки перевести оплати в інший банк де сам обираешь що тобі зручніше що ні - що і буде зроблено

Функціонал здійснення платежів та переказів не буде відновлено у веб-версії ПУМБ Online. Як альтернативні майданчики для здійснення оплат, можемо Вам запропонувати сайт PayHub, або сайт ПУМБ.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:21

  novichok написав::cry: Десь тут була таблиця, не можу знайти...
А які зараз ліміти на р2р перекази зі Все Карта 20 т на добу, як і було раніше?
Дзінком на гарячку, або заявою в відділені до яких сум можливо підняти?

З 22.04.2022 згідно постанови НБУ №78 по рахункам у валюті UAH дозволено виконувати перекази за кордон P2P в межах ліміту 100 тис. грн на місяць. По рахункам в іноземній валюті дозволено виконувати операції P2P в межах ліміту 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті).
P2P перекази по одній БПК через сервіси ПУМБ - 29 999,99 грн на добу. Кількість операцій на добу по одній БПК - 10 шт.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:10

  PUMB написав:З 15 серпня 2022 року у веб-версії ПУМБ Online припиняється підтримка сервісів з оплати та переказів. Ми пропонуємо більш зручну альтернативу для здійснення своїх звичних операцій – мобільний застосунок ПУМБ Online

Звучить майже як: "замість жахів сучасного Інтернету пропонуємо Вам комфорт і захист черги до каси".
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:29

  PUMB написав:
  gonzo написав:
  PUMB написав:З 15 серпня 2022 року у веб-версії ПУМБ Online припиняється підтримка сервісів з оплати та переказів. Ми пропонуємо більш зручну альтернативу для здійснення своїх звичних операцій – мобільний застосунок ПУМБ Online.

це ви вирішили що він більш зручний?

для мене більш зручна веб версія якою я користувався раніше, як я можу донести свою позицію? ніяк тільки перевести оплати в інший банк де сам обираешь що тобі зручніше що ні - що і буде зроблено

Функціонал здійснення платежів та переказів не буде відновлено у веб-версії ПУМБ Online. Як альтернативні майданчики для здійснення оплат, можемо Вам запропонувати сайт PayHub, або сайт ПУМБ.
Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе!
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 21:35

Re: ПУМБ

Ну дык, дополнительные "плюшки", вот как к примеру у ПУМПА 400+, да еще в военное время ограничение в доступе, только через мобильный. Ко всему прочему после такой учетки, ставки по депо в банках идут ниже плинтуса. Да, наводит уже не на мысли.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 06:30

  Visky написав: Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе!

А что именно в приложении такого невыносимого что б прям отказываться от удобного во всех других отношениях банка, можно подробнее?
Просто понять не могу, где вы там видите какие то ковыряния и т.д., что вы там такое делаете, я просто не могу найти таких мест там, по моему всё просто, удобно и понятно.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 08:05

  Feh14 написав:
  Visky написав: Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе!

А что именно в приложении такого невыносимого что б прям отказываться от удобного во всех других отношениях банка, можно подробнее?
Просто понять не могу, где вы там видите какие то ковыряния и т.д., что вы там такое делаете, я просто не могу найти таких мест там, по моему всё просто, удобно и понятно.

поудалял адреса,заипали оповещения комунала,написано не уведомлять,а недробло уведомляет)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 08:37

Feh14
Буквы больше на большом экране, можно без очков.
Ну и просто два варианта (входа) всегда лучше одного.
alibob
 
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