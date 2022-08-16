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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 220221222223 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 29 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 4 2- Погане. Некомпетентне. 10% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 28% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 11 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 10% 3 Всього голосів : 29 Додано: Пон 15 сер, 2022 10:38 PUMB написав: gonzo написав: Вімкнули платежі в онлайн банкінгу, ну якщо чесно як постріл в ногу - невже там такі великі гроші на підтримку були, раніше комуналку платив через пумб тепер буду через інший банк Вімкнули платежі в онлайн банкінгу, ну якщо чесно як постріл в ногу - невже там такі великі гроші на підтримку були, раніше комуналку платив через пумб тепер буду через інший банк

З 15 серпня 2022 року у веб-версії ПУМБ Online припиняється підтримка сервісів з оплати та переказів. Ми пропонуємо більш зручну альтернативу для здійснення своїх звичних операцій – мобільний застосунок ПУМБ Online. З 15 серпня 2022 року у веб-версії ПУМБ Online припиняється підтримка сервісів з оплати та переказів. Ми пропонуємо більш зручну альтернативу для здійснення своїх звичних операцій – мобільний застосунок ПУМБ Online.

це ви вирішили що він більш зручний?



для мене більш зручна веб версія якою я користувався раніше, як я можу донести свою позицію? ніяк тільки перевести оплати в інший банк де сам обираешь що тобі зручніше що ні - що і буде зроблено це ви вирішили що він більш зручний?для мене більш зручна веб версія якою я користувався раніше, як я можу донести свою позицію? ніяк тільки перевести оплати в інший банк де сам обираешь що тобі зручніше що ні - що і буде зроблено gonzo Повідомлень: 294 З нами з: 05.01.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 сер, 2022 10:43 Десь тут була таблиця, не можу знайти...

А які зараз ліміти на р2р перекази зі Все Карта 20 т на добу, як і було раніше?

Дзінком на гарячку, або заявою в відділені до яких сум можливо підняти? Десь тут була таблиця, не можу знайти...А які зараз ліміти на р2р перекази зі Все Карта 20 т на добу, як і було раніше?Дзінком на гарячку, або заявою в відділені до яких сум можливо підняти? novichok

Повідомлень: 2678 З нами з: 31.03.13 Подякував: 15 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 сер, 2022 11:03 gonzo написав: PUMB написав: gonzo написав: Вімкнули платежі в онлайн банкінгу, ну якщо чесно як постріл в ногу - невже там такі великі гроші на підтримку були, раніше комуналку платив через пумб тепер буду через інший банк Вімкнули платежі в онлайн банкінгу, ну якщо чесно як постріл в ногу - невже там такі великі гроші на підтримку були, раніше комуналку платив через пумб тепер буду через інший банк

З 15 серпня 2022 року у веб-версії ПУМБ Online припиняється підтримка сервісів з оплати та переказів. Ми пропонуємо більш зручну альтернативу для здійснення своїх звичних операцій – мобільний застосунок ПУМБ Online. З 15 серпня 2022 року у веб-версії ПУМБ Online припиняється підтримка сервісів з оплати та переказів. Ми пропонуємо більш зручну альтернативу для здійснення своїх звичних операцій – мобільний застосунок ПУМБ Online.

це ви вирішили що він більш зручний?



для мене більш зручна веб версія якою я користувався раніше, як я можу донести свою позицію? ніяк тільки перевести оплати в інший банк де сам обираешь що тобі зручніше що ні - що і буде зроблено це ви вирішили що він більш зручний?для мене більш зручна веб версія якою я користувався раніше, як я можу донести свою позицію? ніяк тільки перевести оплати в інший банк де сам обираешь що тобі зручніше що ні - що і буде зроблено

Функціонал здійснення платежів та переказів не буде відновлено у веб-версії ПУМБ Online. Як альтернативні майданчики для здійснення оплат, можемо Вам запропонувати сайт PayHub, або сайт ПУМБ. Функціонал здійснення платежів та переказів не буде відновлено у веб-версії ПУМБ Online. Як альтернативні майданчики для здійснення оплат, можемо Вам запропонувати сайт PayHub, або сайт ПУМБ. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2849 З нами з: 19.07.11 Подякував: 795 раз. Подякували: 184 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 сер, 2022 11:21 novichok написав: :cry: Десь тут була таблиця, не можу знайти...

А які зараз ліміти на р2р перекази зі Все Карта 20 т на добу, як і було раніше?

Дзінком на гарячку, або заявою в відділені до яких сум можливо підняти? :cry: Десь тут була таблиця, не можу знайти...А які зараз ліміти на р2р перекази зі Все Карта 20 т на добу, як і було раніше?Дзінком на гарячку, або заявою в відділені до яких сум можливо підняти?

З 22.04.2022 згідно постанови НБУ №78 по рахункам у валюті UAH дозволено виконувати перекази за кордон P2P в межах ліміту 100 тис. грн на місяць. По рахункам в іноземній валюті дозволено виконувати операції P2P в межах ліміту 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті).

P2P перекази по одній БПК через сервіси ПУМБ - 29 999,99 грн на добу. Кількість операцій на добу по одній БПК - 10 шт. З 22.04.2022 згідно постанови НБУ №78 по рахункам у валюті UAH дозволено виконувати перекази за кордон P2P в межах ліміту 100 тис. грн на місяць. По рахункам в іноземній валюті дозволено виконувати операції P2P в межах ліміту 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті).P2P перекази по одній БПК через сервіси ПУМБ - 29 999,99 грн на добу. Кількість операцій на добу по одній БПК - 10 шт. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2849 З нами з: 19.07.11 Подякував: 795 раз. Подякували: 184 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 сер, 2022 12:10 PUMB написав: З 15 серпня 2022 року у веб-версії ПУМБ Online припиняється підтримка сервісів з оплати та переказів. Ми пропонуємо більш зручну альтернативу для здійснення своїх звичних операцій – мобільний застосунок ПУМБ Online З 15 серпня 2022 року у веб-версії ПУМБ Online припиняється підтримка сервісів з оплати та переказів. Ми пропонуємо більш зручну альтернативу для здійснення своїх звичних операцій – мобільний застосунок ПУМБ Online

Звучить майже як: "замість жахів сучасного Інтернету пропонуємо Вам комфорт і захист черги до каси". Звучить майже як: "замість жахів сучасного Інтернету пропонуємо Вам комфорт і захист черги до каси". klug Повідомлень: 7251 З нами з: 18.08.14 Подякував: 307 раз. Подякували: 1003 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 сер, 2022 12:29 PUMB написав: gonzo написав: PUMB написав: З 15 серпня 2022 року у веб-версії ПУМБ Online припиняється підтримка сервісів з оплати та переказів. Ми пропонуємо більш зручну альтернативу для здійснення своїх звичних операцій – мобільний застосунок ПУМБ Online. З 15 серпня 2022 року у веб-версії ПУМБ Online припиняється підтримка сервісів з оплати та переказів. Ми пропонуємо більш зручну альтернативу для здійснення своїх звичних операцій – мобільний застосунок ПУМБ Online.

це ви вирішили що він більш зручний?



для мене більш зручна веб версія якою я користувався раніше, як я можу донести свою позицію? ніяк тільки перевести оплати в інший банк де сам обираешь що тобі зручніше що ні - що і буде зроблено це ви вирішили що він більш зручний?для мене більш зручна веб версія якою я користувався раніше, як я можу донести свою позицію? ніяк тільки перевести оплати в інший банк де сам обираешь що тобі зручніше що ні - що і буде зроблено

Функціонал здійснення платежів та переказів не буде відновлено у веб-версії ПУМБ Online. Як альтернативні майданчики для здійснення оплат, можемо Вам запропонувати сайт PayHub, або сайт ПУМБ. Функціонал здійснення платежів та переказів не буде відновлено у веб-версії ПУМБ Online. Як альтернативні майданчики для здійснення оплат, можемо Вам запропонувати сайт PayHub, або сайт ПУМБ. Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе! Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе! Visky

Повідомлень: 918 З нами з: 27.04.10 Подякував: 78 раз. Подякували: 72 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 сер, 2022 21:35 Re: ПУМБ Ну дык, дополнительные "плюшки", вот как к примеру у ПУМПА 400+, да еще в военное время ограничение в доступе, только через мобильный. Ко всему прочему после такой учетки, ставки по депо в банках идут ниже плинтуса. Да, наводит уже не на мысли. копейка

Повідомлень: 403 З нами з: 31.07.19 Подякував: 274 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 сер, 2022 06:30 Visky написав: Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе! Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе!

А что именно в приложении такого невыносимого что б прям отказываться от удобного во всех других отношениях банка, можно подробнее?

Просто понять не могу, где вы там видите какие то ковыряния и т.д., что вы там такое делаете, я просто не могу найти таких мест там, по моему всё просто, удобно и понятно. А что именно в приложении такого невыносимого что б прям отказываться от удобного во всех других отношениях банка, можно подробнее?Просто понять не могу, где вы там видите какие то ковыряния и т.д., что вы там такое делаете, я просто не могу найти таких мест там, по моему всё просто, удобно и понятно. Feh14 Повідомлень: 2 З нами з: 13.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 сер, 2022 08:05 Feh14 написав: Visky написав: Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе! Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе!

А что именно в приложении такого невыносимого что б прям отказываться от удобного во всех других отношениях банка, можно подробнее?

Просто понять не могу, где вы там видите какие то ковыряния и т.д., что вы там такое делаете, я просто не могу найти таких мест там, по моему всё просто, удобно и понятно. А что именно в приложении такого невыносимого что б прям отказываться от удобного во всех других отношениях банка, можно подробнее?Просто понять не могу, где вы там видите какие то ковыряния и т.д., что вы там такое делаете, я просто не могу найти таких мест там, по моему всё просто, удобно и понятно.

поудалял адреса,заипали оповещения комунала,написано не уведомлять,а недробло уведомляет) поудалял адреса,заипали оповещения комунала,написано не уведомлять,а недробло уведомляет) Мизантрóп

Повідомлень: 6891 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1383 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 сер, 2022 08:37 Feh14

Буквы больше на большом экране, можно без очков.

Ну и просто два варианта (входа) всегда лучше одного. alibob Повідомлень: 286 З нами з: 31.01.18 Подякував: 120 раз. Подякували: 44 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 220221222223 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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