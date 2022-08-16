Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 221222223224 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 29 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 4 2- Погане. Некомпетентне. 10% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 28% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 11 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 10% 3 Всього голосів : 29 Додано: Вів 16 сер, 2022 15:05 Feh14 написав: Visky написав: Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе! Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе!

А что именно в приложении такого невыносимого что б прям отказываться от удобного во всех других отношениях банка, можно подробнее?

Просто понять не могу, где вы там видите какие то ковыряния и т.д., что вы там такое делаете, я просто не могу найти таких мест там, по моему всё просто, удобно и понятно. А что именно в приложении такого невыносимого что б прям отказываться от удобного во всех других отношениях банка, можно подробнее?Просто понять не могу, где вы там видите какие то ковыряния и т.д., что вы там такое делаете, я просто не могу найти таких мест там, по моему всё просто, удобно и понятно.

ЧТО ТАМ в мобильном удобного ???...я смотрел ..калека а не приложение , как по мне веб версия удобна , только надо ее наполнять функционалом ...и вообще в приличном банке всегда есть основа - это стабильная веб версия ..а уже приложение на мобильный - кто как считает нужным . тут же решили наоборот...сначала в веб версии закрыли открытие депо ..ну я и перестал их там открывать ). сейчас закрыли переводы - ну что же будем пользоваться Моно и другими банками ..) так и клиенты поразбегаются у них..) ЧТО ТАМ в мобильном удобного ???...я смотрел ..калека а не приложение , как по мне веб версия удобна , только надо ее наполнять функционалом ...и вообще в приличном банке всегда есть основа - это стабильная веб версия ..а уже приложение на мобильный - кто как считает нужным . тут же решили наоборот...сначала в веб версии закрыли открытие депо ..ну я и перестал их там открывать ). сейчас закрыли переводы - ну что же будем пользоваться Моно и другими банками ..) так и клиенты поразбегаются у них..) -VICTOR-

Повідомлень: 7252 З нами з: 15.08.12 Подякував: 392 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 сер, 2022 15:19 -VICTOR- написав: Feh14 написав: Visky написав: Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе! Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе!

А что именно в приложении такого невыносимого что б прям отказываться от удобного во всех других отношениях банка, можно подробнее?

Просто понять не могу, где вы там видите какие то ковыряния и т.д., что вы там такое делаете, я просто не могу найти таких мест там, по моему всё просто, удобно и понятно. А что именно в приложении такого невыносимого что б прям отказываться от удобного во всех других отношениях банка, можно подробнее?Просто понять не могу, где вы там видите какие то ковыряния и т.д., что вы там такое делаете, я просто не могу найти таких мест там, по моему всё просто, удобно и понятно.

ЧТО ТАМ в мобильном удобного ???...я смотрел ..калека а не приложение , как по мне веб версия удобна , только надо ее наполнять функционалом ...и вообще в приличном банке всегда есть основа - это стабильная веб версия ..а уже приложение на мобильный - кто как считает нужным . тут же решили наоборот...сначала в веб версии закрыли открытие депо ..ну я и перестал их там открывать ). сейчас закрыли переводы - ну что же будем пользоваться Моно и другими банками ..) так и клиенты поразбегаются у них..) ЧТО ТАМ в мобильном удобного ???...я смотрел ..калека а не приложение , как по мне веб версия удобна , только надо ее наполнять функционалом ...и вообще в приличном банке всегда есть основа - это стабильная веб версия ..а уже приложение на мобильный - кто как считает нужным . тут же решили наоборот...сначала в веб версии закрыли открытие депо ..ну я и перестал их там открывать ). сейчас закрыли переводы - ну что же будем пользоваться Моно и другими банками ..) так и клиенты поразбегаются у них..)

Значна більшість наших клієнтів користується саме ПУМБ Online, як більш зручною альтернативою для здійснення своїх звичних операцій. У 2021 році ПУМБ увійшов до ТОП-3 рейтингу найкомфортніших українських банків та став лідером у номінації «Зручність» за версією Forbes Україна, не в останню чергу завдяки нашому додатку.

Хочемо відмітити, що ПУМБ Online постійно оновлюється, у ньому постійно з'являється новий функціонал. І навіть, якщо якоїсь функції не вистачає з веб-версії, у ПУМБ Online існує її альтернатива.

Крім того, після відключення у веб-версії можливості виконування платежів, переказів та оплати послуг, вона продовжує функціонувати для активних користувачів як майданчик для перегляду деталей по своїх продуктах та здійснення сервісних операцій. Значна більшість наших клієнтів користується саме ПУМБ Online, як більш зручною альтернативою для здійснення своїх звичних операцій. У 2021 році ПУМБ увійшов до ТОП-3 рейтингу найкомфортніших українських банків та став лідером у номінації «Зручність» за версією Forbes Україна, не в останню чергу завдяки нашому додатку.Хочемо відмітити, що ПУМБ Online постійно оновлюється, у ньому постійно з'являється новий функціонал. І навіть, якщо якоїсь функції не вистачає з веб-версії, у ПУМБ Online існує її альтернатива.Крім того, після відключення у веб-версії можливості виконування платежів, переказів та оплати послуг, вона продовжує функціонувати для активних користувачів як майданчик для перегляду деталей по своїх продуктах та здійснення сервісних операцій. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2850 З нами з: 19.07.11 Подякував: 795 раз. Подякували: 184 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 221222223224 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: kostya77 Кочевник і 4 гостейМодератори: Ірина_