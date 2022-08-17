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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 221222223224

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:05

  Feh14 написав:
  Visky написав: Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе!

А что именно в приложении такого невыносимого что б прям отказываться от удобного во всех других отношениях банка, можно подробнее?
Просто понять не могу, где вы там видите какие то ковыряния и т.д., что вы там такое делаете, я просто не могу найти таких мест там, по моему всё просто, удобно и понятно.

ЧТО ТАМ в мобильном удобного ???...я смотрел ..калека а не приложение , как по мне веб версия удобна , только надо ее наполнять функционалом ...и вообще в приличном банке всегда есть основа - это стабильная веб версия ..а уже приложение на мобильный - кто как считает нужным . тут же решили наоборот...сначала в веб версии закрыли открытие депо ..ну я и перестал их там открывать ). сейчас закрыли переводы - ну что же будем пользоваться Моно и другими банками ..) так и клиенты поразбегаются у них..)
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:19

  -VICTOR- написав:
  Feh14 написав:
  Visky написав: Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе!

А что именно в приложении такого невыносимого что б прям отказываться от удобного во всех других отношениях банка, можно подробнее?
Просто понять не могу, где вы там видите какие то ковыряния и т.д., что вы там такое делаете, я просто не могу найти таких мест там, по моему всё просто, удобно и понятно.

ЧТО ТАМ в мобильном удобного ???...я смотрел ..калека а не приложение , как по мне веб версия удобна , только надо ее наполнять функционалом ...и вообще в приличном банке всегда есть основа - это стабильная веб версия ..а уже приложение на мобильный - кто как считает нужным . тут же решили наоборот...сначала в веб версии закрыли открытие депо ..ну я и перестал их там открывать ). сейчас закрыли переводы - ну что же будем пользоваться Моно и другими банками ..) так и клиенты поразбегаются у них..)

Значна більшість наших клієнтів користується саме ПУМБ Online, як більш зручною альтернативою для здійснення своїх звичних операцій. У 2021 році ПУМБ увійшов до ТОП-3 рейтингу найкомфортніших українських банків та став лідером у номінації «Зручність» за версією Forbes Україна, не в останню чергу завдяки нашому додатку.
Хочемо відмітити, що ПУМБ Online постійно оновлюється, у ньому постійно з'являється новий функціонал. І навіть, якщо якоїсь функції не вистачає з веб-версії, у ПУМБ Online існує її альтернатива.
Крім того, після відключення у веб-версії можливості виконування платежів, переказів та оплати послуг, вона продовжує функціонувати для активних користувачів як майданчик для перегляду деталей по своїх продуктах та здійснення сервісних операцій.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:43

  -VICTOR- написав:ну что же будем пользоваться Моно и другими банками

Як там депозити та перекази у веб-версії моно, зручність на 12 балів?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 20:20

klug ПУМБ мобільний ..мене особисто ще й дратує тим що далеко не на кожен пристрій поставиш.....частенько віртуальну машину використовувати доводиться...) тому ПУМБу за реалізацію і таке нахальне випихання клієнті з ВЕБ версії . та всякі примусові вимкнення СМС при заході (один раз) в їх мобільний додаток ...( ну хто так робить ???) однозначно навідь не двійка - кол їм за реалізацію , тому...не трольте мене :D
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 21:26

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Значна більшість наших клієнтів користується саме ПУМБ

був кешбек за комуналку , поверніть його і всі стони стихнуть.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 22:01

  PUMB написав:Значна більшість наших клієнтів користується саме ПУМБ Online, як більш зручною альтернативою для здійснення своїх звичних операцій. У 2021 році ПУМБ увійшов до ТОП-3 рейтингу найкомфортніших українських банків та став лідером у номінації «Зручність» за версією Forbes Україна, не в останню чергу завдяки нашому додатку.
Хочемо відмітити, що ПУМБ Online постійно оновлюється, у ньому постійно з'являється новий функціонал. І навіть, якщо якоїсь функції не вистачає з веб-версії, у ПУМБ Online існує її альтернатива.
Крім того, після відключення у веб-версії можливості виконування платежів, переказів та оплати послуг, вона продовжує функціонувати для активних користувачів як майданчик для перегляду деталей по своїх продуктах та здійснення сервісних операцій.

Уже акцентировала внимание и вот реальный пример. Пару дней грозой в области где сейчас нахожусь повреждена система оповещения, видимо все это как то было связано с точками мобильной связи и интернет на мобильном устройстве или фактически отсутствует или нет даже 3G. Соответственно провести какие либо операции в онлайн приложении не представляется возможным.
Ну хорошо, что ПУМБ устроил акцию 400+ ранее своей идеи окончательно сделать обрезание веб версии, иначе бы большая часть текущих средств сейчас осталась для меня не доступной, теперь же недоступными они стали для банка.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 08:04

  Goodman написав:
  PUMB написав:Значна більшість наших клієнтів користується саме ПУМБ

був кешбек за комуналку , поверніть його і всі стони стихнуть.

и обороты вырастут)) и поставщики получат ресурс. Лично 30к за первый месяц гарантирую
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 08:46

Goodman Я навмисне через ПУМБ не оплачую комуналку, поверніть і буду, а так - моно.
melkh
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