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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 15:05
Feh14 написав: Visky написав:
Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе!
А что именно в приложении такого невыносимого что б прям отказываться от удобного во всех других отношениях банка, можно подробнее?
Просто понять не могу, где вы там видите какие то ковыряния и т.д., что вы там такое делаете, я просто не могу найти таких мест там, по моему всё просто, удобно и понятно.
ЧТО ТАМ в мобильном удобного ???...я смотрел ..калека а не приложение , как по мне веб версия удобна , только надо ее наполнять функционалом ...и вообще в приличном банке всегда есть основа - это стабильная веб версия ..а уже приложение на мобильный - кто как считает нужным . тут же решили наоборот...сначала в веб версии закрыли открытие депо ..ну я и перестал их там открывать ). сейчас закрыли переводы - ну что же будем пользоваться Моно и другими банками ..) так и клиенты поразбегаются у них..)
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Додано: Вів 16 сер, 2022 15:19
-VICTOR- написав: Feh14 написав: Visky написав:
Пропоную товариству проголосувати ногами і гаманцями, й користуватися іншими банками. Такі дії і така відповідь - зневага до клієнтів. Я думаю, більш грошовитим клієнтам зручніше користуватися WEB банкінгом на компі, ніж колупатися у смартфоні. Залишиться молодь і пенсіонери, й то половина. Прощавай, ПУМБе!
А что именно в приложении такого невыносимого что б прям отказываться от удобного во всех других отношениях банка, можно подробнее?
Просто понять не могу, где вы там видите какие то ковыряния и т.д., что вы там такое делаете, я просто не могу найти таких мест там, по моему всё просто, удобно и понятно.
ЧТО ТАМ в мобильном удобного ???...я смотрел ..калека а не приложение , как по мне веб версия удобна , только надо ее наполнять функционалом ...и вообще в приличном банке всегда есть основа - это стабильная веб версия ..а уже приложение на мобильный - кто как считает нужным . тут же решили наоборот...сначала в веб версии закрыли открытие депо ..ну я и перестал их там открывать ). сейчас закрыли переводы - ну что же будем пользоваться Моно и другими банками ..) так и клиенты поразбегаются у них..)
Значна більшість наших клієнтів користується саме ПУМБ Online, як більш зручною альтернативою для здійснення своїх звичних операцій. У 2021 році ПУМБ увійшов до ТОП-3 рейтингу найкомфортніших українських банків та став лідером у номінації «Зручність» за версією Forbes Україна, не в останню чергу завдяки нашому додатку.
Хочемо відмітити, що ПУМБ Online постійно оновлюється, у ньому постійно з'являється новий функціонал. І навіть, якщо якоїсь функції не вистачає з веб-версії, у ПУМБ Online існує її альтернатива.
Крім того, після відключення у веб-версії можливості виконування платежів, переказів та оплати послуг, вона продовжує функціонувати для активних користувачів як майданчик для перегляду деталей по своїх продуктах та здійснення сервісних операцій.
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PUMB
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Додано: Вів 16 сер, 2022 17:43
-VICTOR- написав:
ну что же будем пользоваться Моно и другими банками
Як там депозити та перекази у веб-версії моно, зручність на 12 балів?
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klug
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Додано: Вів 16 сер, 2022 21:26
PUMB написав:
Значна більшість наших клієнтів користується саме ПУМБ
був кешбек за комуналку , поверніть його і всі стони стихнуть.
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Goodman
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Додано: Вів 16 сер, 2022 22:01
PUMB написав:
Значна більшість наших клієнтів користується саме ПУМБ Online, як більш зручною альтернативою для здійснення своїх звичних операцій. У 2021 році ПУМБ увійшов до ТОП-3 рейтингу найкомфортніших українських банків та став лідером у номінації «Зручність» за версією Forbes Україна, не в останню чергу завдяки нашому додатку.
Хочемо відмітити, що ПУМБ Online постійно оновлюється, у ньому постійно з'являється новий функціонал. І навіть, якщо якоїсь функції не вистачає з веб-версії, у ПУМБ Online існує її альтернатива.
Крім того, після відключення у веб-версії можливості виконування платежів, переказів та оплати послуг, вона продовжує функціонувати для активних користувачів як майданчик для перегляду деталей по своїх продуктах та здійснення сервісних операцій.
Уже акцентировала внимание и вот реальный пример. Пару дней грозой в области где сейчас нахожусь повреждена система оповещения, видимо все это как то было связано с точками мобильной связи и интернет на мобильном устройстве или фактически отсутствует или нет даже 3G. Соответственно провести какие либо операции в онлайн приложении не представляется возможным.
Ну хорошо, что ПУМБ устроил акцию 400+ ранее своей идеи окончательно сделать обрезание веб версии, иначе бы большая часть текущих средств сейчас осталась для меня не доступной, теперь же недоступными они стали для банка.
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Додано: Сер 17 сер, 2022 08:04
Goodman написав: PUMB написав:
Значна більшість наших клієнтів користується саме ПУМБ
був кешбек за комуналку , поверніть його і всі стони стихнуть.
и обороты вырастут)) и поставщики получат ресурс. Лично 30к за первый месяц гарантирую
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Мизантрóп
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Додано: Сер 17 сер, 2022 08:46
Goodman Я навмисне через ПУМБ не оплачую комуналку, поверніть і буду, а так - моно.
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melkh
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