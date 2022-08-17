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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 сер, 2022 17:30
когда уже этот банк запустит обмен валют на депо
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тарасов
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Додано: Сер 17 сер, 2022 17:34
melkh написав:idealstorm
ну це як завжди, такий ми народ, що все нам не так, а на сьогоднішній день платимо через моню, краще через моню, яка і не вводила кешбек ніж через ПУМБ, який ввів, а потім - відмовився платити, отакі ми.
А чо через Моню? Я передостанній раз палатив Алкою, там шарова розстрочка ще була на 6 міс.
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Amethyst
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Додано: Сер 17 сер, 2022 18:36
Amethyst Не знаю, напевне, "на цвет и вкус товарищей нет", Хам в мене є, але щось так звик і все підтягнуте, якщо в мене комуналка літом біля 1 т грн, то що я буду ще переводити у розстрочку?! Може хтось все таки одумається і поверне кешбек за комуналь?!!?
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melkh
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Додано: Сер 17 сер, 2022 21:12
Що по готівковій валюті зараз ? є в касах ? предзаказ працює?
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Banki
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Додано: Сер 17 сер, 2022 22:08
А кредитку вже можна оформити?
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any4key
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Додано: Сер 17 сер, 2022 22:23
Banki написав:
Що по готівковій валюті зараз ? є в касах ? предзаказ працює?
Уточніть, зняти чи купити. Купити можна лише з приносу (згідно постанови НБУ), зняти - як домовитеся у відділенні, централізоване замовлення банка не опанувала.
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klug
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