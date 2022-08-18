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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 17:30

Re: ПУМБ

когда уже этот банк запустит обмен валют на депо
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 17:34

  melkh написав:idealstorm ну це як завжди, такий ми народ, що все нам не так, а на сьогоднішній день платимо через моню, краще через моню, яка і не вводила кешбек ніж через ПУМБ, який ввів, а потім - відмовився платити, отакі ми.

А чо через Моню? Я передостанній раз палатив Алкою, там шарова розстрочка ще була на 6 міс.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 18:36

Amethyst Не знаю, напевне, "на цвет и вкус товарищей нет", Хам в мене є, але щось так звик і все підтягнуте, якщо в мене комуналка літом біля 1 т грн, то що я буду ще переводити у розстрочку?! Може хтось все таки одумається і поверне кешбек за комуналь?!!?
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 21:12

Re: ПУМБ

Що по готівковій валюті зараз ? є в касах ? предзаказ працює?
Banki
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:08

Re: ПУМБ

А кредитку вже можна оформити?
any4key
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:23

  Banki написав:Що по готівковій валюті зараз ? є в касах ? предзаказ працює?

Уточніть, зняти чи купити. Купити можна лише з приносу (згідно постанови НБУ), зняти - як домовитеся у відділенні, централізоване замовлення банка не опанувала.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 14:58

  Banki написав:Що по готівковій валюті зараз ? є в касах ? предзаказ працює?

Вітаємо!
Для замовлення можна звертатись до відділення банку
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2852
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 15:25

  any4key написав:А кредитку вже можна оформити?

Вітаємо!
Наразі оформити кредитну карту можливість відсутня. Якщо з'явиться можливість оформити картку діючим кдієнтам надходить пропозиція.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2852
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 184 раз.
 
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