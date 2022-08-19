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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:46
Скандуємо та байкотуємо банчок! По-вер-ни кешбек на комуналь!!!
Востаннє редагувалось melkh
в П'ят 19 сер, 2022 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:39
Лагуна написав:
Здраствуйте. Будете возвращать в кеш-бек коммуналку и когда?
Вітаємо!
Умови і пропозиції по кешбеку переглядаються щомісяця, будь ласка слідкуйте за оновленнями.
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PUMB
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:19
PUMB Передайте прохання вище, ну дуже чекаємо))
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melkh
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