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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:46

Скандуємо та байкотуємо банчок! По-вер-ни кешбек на комуналь!!!
Востаннє редагувалось melkh в П'ят 19 сер, 2022 15:19, всього редагувалось 1 раз.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:39

  Лагуна написав:Здраствуйте. Будете возвращать в кеш-бек коммуналку и когда?

Вітаємо!

Умови і пропозиції по кешбеку переглядаються щомісяця, будь ласка слідкуйте за оновленнями.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:19

PUMB Передайте прохання вище, ну дуже чекаємо))
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:44

  melkh написав:PUMB Передайте прохання вище, ну дуже чекаємо))

и шоб не 1%,а не менее 5% :D
Мизантрóп
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ПУМБ (2254)
19.08.2022 17:44
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