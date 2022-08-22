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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 18:50

  PUMB написав: були пошкоджені під час надзвичайного режиму.

Що за режим такий?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:50

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Що за режим такий?

це один з режимів роботи відділення, коли в руках касира працює дриль скорозшивач.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 23:21

Re: ПУМБ

Не зрозуміло, чому тільки 500-ки свердили? А що 200-ки хай беруть окупанти? Чи їх ще не довезли на неокуповану територію України? Далі буде ?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 00:26

  alex lem написав:Не зрозуміло, чому тільки 500-ки свердили? А що 200-ки хай беруть окупанти? Чи їх ще не довезли на неокуповану територію України? Далі буде ?

Логічним виглядає почати з найбільших номіналів, а далі скільки вже встигли. Тисячні, до речі, теж багато мереж не приймають.
klug
 
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  #<1 ... 225226227228
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ПУМБ (2274)
23.08.2022 01:26
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