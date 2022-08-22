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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 сер, 2022 18:50
PUMB написав:
були пошкоджені під час надзвичайного режиму.
Що за режим такий?
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Ferlakur
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Додано: Пон 22 сер, 2022 21:50
Ferlakur написав:
Що за режим такий?
це один з режимів роботи відділення, коли в руках касира працює дриль скорозшивач.
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Додано: Пон 22 сер, 2022 23:21
Не зрозуміло, чому тільки 500-ки свердили? А що 200-ки хай беруть окупанти? Чи їх ще не довезли на неокуповану територію України? Далі буде ?
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alex lem
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Додано: Вів 23 сер, 2022 00:26
alex lem написав:
Не зрозуміло, чому тільки 500-ки свердили? А що 200-ки хай беруть окупанти? Чи їх ще не довезли на неокуповану територію України? Далі буде ?
Логічним виглядає почати з найбільших номіналів, а далі скільки вже встигли. Тисячні, до речі, теж багато мереж не приймають.
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