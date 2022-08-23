з урахуванням втрати вільного від #зеленелайно - стає актуальним
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 сер, 2022 11:39
Додано: Вів 23 сер, 2022 13:01
см.
Нее, я канеШна переоткрылся на 100грн на 7%
Но думаю и их вынести, бо тропка з #зеленелайно вже не працюЄ,
а погашать кредитку мона и СЭПом с Алки
Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти
Додано: Вів 23 сер, 2022 13:11
Re: ПУМБ
Додано: Вів 23 сер, 2022 13:14
Додано: Вів 23 сер, 2022 14:07
Додано: Вів 23 сер, 2022 14:17
А от цікавО, у самого Лумумби є довідка від СБУ
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