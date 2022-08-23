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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 11:39

  Amethyst написав:хтось понесе?

з урахуванням втрати вільного від #зеленелайно - стає актуальним
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:01

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:Є куча банок з 10%...

А в кучке 3 штучки (С) :)

см. https://t.me/tabfinance/540 -- спецом для марХетиНХа Пумбы :P

Нее, я канеШна переоткрылся на 100грн на 7%
Но думаю и их вынести, бо тропка з #зеленелайно вже не працюЄ,
а погашать кредитку мона и СЭПом с Алки :)

Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:11

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти


Барсік 15% (щоденно)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:14

  greenozon написав:
  Amethyst написав:Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти


Барсік 15% (щоденно)

У сожалению, с него выходить малость геморно.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:07

  greenozon написав:
  Amethyst написав:Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти


Барсік 15% (щоденно)

Список банок, яким не завадило б брати приклад з ПУМБи і проганяти свої клієнтів через СБУ, та й самим там регулярно відмічатися.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:17

  klug написав:
  greenozon написав:
  Amethyst написав:Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти


Барсік 15% (щоденно)

Список банок, яким не завадило б брати приклад з ПУМБи і проганяти свої клієнтів через СБУ, та й самим там регулярно відмічатися.

А от цікавО, у самого Лумумби є довідка від СБУ :mrgreen:
Amethyst
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  #<1 ... 226227228229
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ПУМБ (2286)
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