RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 11:39

  Amethyst написав:хтось понесе?

з урахуванням втрати вільного від #зеленелайно - стає актуальним
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:01

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:Є куча банок з 10%...

А в кучке 3 штучки (С) :)

см. https://t.me/tabfinance/540 -- спецом для марХетиНХа Пумбы :P

Нее, я канеШна переоткрылся на 100грн на 7%
Но думаю и их вынести, бо тропка з #зеленелайно вже не працюЄ,
а погашать кредитку мона и СЭПом с Алки :)

Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2951
З нами з: 05.05.21
Подякував: 181 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:11

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти


Барсік 15% (щоденно)
greenozon
 
Повідомлень: 14080
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:14

  greenozon написав:
  Amethyst написав:Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти


Барсік 15% (щоденно)

У сожалению, с него выходить малость геморно.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3601
З нами з: 31.07.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:07

  greenozon написав:
  Amethyst написав:Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти


Барсік 15% (щоденно)

Список банок, яким не завадило б брати приклад з ПУМБи і проганяти свої клієнтів через СБУ, та й самим там регулярно відмічатися.
klug
 
Повідомлень: 7295
З нами з: 18.08.14
Подякував: 309 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:17

  klug написав:
  greenozon написав:
  Amethyst написав:Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти


Барсік 15% (щоденно)

Список банок, яким не завадило б брати приклад з ПУМБи і проганяти свої клієнтів через СБУ, та й самим там регулярно відмічатися.

А от цікавО, у самого Лумумби є довідка від СБУ :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2951
З нами з: 05.05.21
Подякував: 181 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:23

  klug написав:
  greenozon написав:
  Amethyst написав:Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти


Барсік 15% (щоденно)

Список банок, яким не завадило б брати приклад з ПУМБи і проганяти свої клієнтів через СБУ, та й самим там регулярно відмічатися.
не клиентам, а хозяевам надо по этому критерию отмечаться там.
типа Ахметов и Сосис даже не однофамильцы, не то что не близнецы-братья :?
flysoulfly
 
Повідомлень: 842
З нами з: 13.01.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 15:21

  flysoulfly написав:не клиентам, а хозяевам надо по этому критерию отмечаться там.

Колаборанти мають бути на обліку разом із агентурою.
klug
 
Повідомлень: 7295
З нами з: 18.08.14
Подякував: 309 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 21:08

колись тут заробляли на комунальці....

Вже практично всі під Нафтогазом.
Читаю у квіташці - отримуй знижку 1% в наст. місяці за сплату до 15-го числа в особ.кабінеті чи в чатботі.
Рулю туди - там малює коміс 0,6%. Тобто чиста маржа -0,4%.
актуально для тих у кого власне палення, або готує обіди чи власну баню.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5266
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 226227228229
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Vorlon і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.