ПУМБ
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 сер, 2022 11:39
Amethyst написав:
хтось понесе?
з урахуванням втрати вільного від #зеленелайно - стає актуальним
kulikrom
Повідомлень: 1400
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 86 раз.
Профіль
Додано: Вів 23 сер, 2022 13:01
ingtrans написав: Amethyst написав:
Є куча банок з 10%...
А в кучке 3 штучки (С)
см.
https://t.me/tabfinance/540
-- спецом для марХетиНХа Пумбы
Нее, я канеШна переоткрылся на 100грн на 7%
Но думаю и их вынести, бо тропка з #зеленелайно вже не працюЄ,
а погашать кредитку мона и СЭПом с Алки
Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти
Amethyst
Повідомлень: 2951
З нами з: 05.05.21
Подякував: 181 раз.
Подякували: 543 раз.
Профіль
1
7
Додано: Вів 23 сер, 2022 13:11
Amethyst написав:
Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти
Барсік 15% (щоденно)
greenozon
Повідомлень: 14080
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1298 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: Вів 23 сер, 2022 13:14
greenozon написав: Amethyst написав:
Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти
Барсік 15% (щоденно)
У сожалению, с него выходить малость геморно.
ingtrans
Повідомлень: 3601
З нами з: 31.07.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 510 раз.
Профіль
Додано: Вів 23 сер, 2022 14:07
greenozon написав: Amethyst написав:
Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти
Барсік 15% (щоденно)
Список банок, яким не завадило б брати приклад з ПУМБи і проганяти свої клієнтів через СБУ, та й самим там регулярно відмічатися.
klug
Повідомлень: 7295
З нами з: 18.08.14
Подякував: 309 раз.
Подякували: 1013 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 23 сер, 2022 14:17
klug написав: greenozon написав: Amethyst написав:
Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти
Барсік 15% (щоденно)
Список банок, яким не завадило б брати приклад з ПУМБи і проганяти свої клієнтів через СБУ, та й самим там регулярно відмічатися.
А от цікавО, у самого Лумумби є довідка від СБУ
Amethyst
Повідомлень: 2951
З нами з: 05.05.21
Подякував: 181 раз.
Подякували: 543 раз.
Профіль
1
7
Додано: Вів 23 сер, 2022 14:23
klug написав: greenozon написав: Amethyst написав:
Кроме того есть:
Альфа - 8.5..13%(на недельках)
Альянс - с 8 до 12.25 на декадках Анти
Барсік 15% (щоденно)
Список банок, яким не завадило б брати приклад з ПУМБи і проганяти свої клієнтів через СБУ, та й самим там регулярно відмічатися.
не клиентам, а хозяевам надо по этому критерию отмечаться там.
типа Ахметов и Сосис даже не однофамильцы, не то что не близнецы-братья
flysoulfly
Повідомлень: 842
З нами з: 13.01.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 40 раз.
Профіль
Додано: Вів 23 сер, 2022 15:21
flysoulfly написав:
не клиентам, а хозяевам надо по этому критерию отмечаться там.
Колаборанти мають бути на обліку разом із агентурою.
klug
Повідомлень: 7295
З нами з: 18.08.14
Подякував: 309 раз.
Подякували: 1013 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 23 сер, 2022 21:08
Вже практично всі під Нафтогазом.
Читаю у квіташці - отримуй знижку 1% в наст. місяці за сплату до 15-го числа в особ.кабінеті чи в чатботі. Рулю туди - там малює коміс 0,6%. Тобто чиста маржа -0,4%. актуально для тих у кого власне палення, або готує обіди чи власну баню.
Goodman
Повідомлень: 5266
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 514 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему