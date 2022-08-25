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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:52

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:Я от все чекаю коли мене забанять за регулярне погашення кредитки

экий вы рисковый, кредитку тут лучше не погашать, а не то финмон на сбу с налоговой натравит ... наверное лучше все потратить и все свои долги пумбе простить...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 13:08

Re: ПУМБ

Не фінмонять , якщо входи до 400000 на місяць. Що у Вас за кредитний ліміт такий, щоб хвилюватися ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:40

  maxprofit написав:Не фінмонять , якщо входи до 400000 на місяць. Що у Вас за кредитний ліміт такий, щоб хвилюватися ?

Певно крутить 10-ку 40 разів на місяць.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:03

Так в мене ліміт 50к, з березня ж рахують поповнення... ото ще 2..3 погашення і заяву в СБУ треба катать (
Amethyst
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ПУМБ (2294)
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