экий вы рисковый, кредитку тут лучше не погашать, а не то финмон на сбу с налоговой натравит ... наверное лучше все потратить и все свои долги пумбе простить...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 сер, 2022 18:52
Re: ПУМБ
Додано: Чет 25 сер, 2022 13:08
Re: ПУМБ
Не фінмонять , якщо входи до 400000 на місяць. Що у Вас за кредитний ліміт такий, щоб хвилюватися ?
Додано: Чет 25 сер, 2022 15:40
Додано: Чет 25 сер, 2022 16:03
Так в мене ліміт 50к, з березня ж рахують поповнення... ото ще 2..3 погашення і заяву в СБУ треба катать (
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