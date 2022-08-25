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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:52

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:Я от все чекаю коли мене забанять за регулярне погашення кредитки

экий вы рисковый, кредитку тут лучше не погашать, а не то финмон на сбу с налоговой натравит ... наверное лучше все потратить и все свои долги пумбе простить...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 13:08

Re: ПУМБ

Не фінмонять , якщо входи до 400000 на місяць. Що у Вас за кредитний ліміт такий, щоб хвилюватися ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:40

  maxprofit написав:Не фінмонять , якщо входи до 400000 на місяць. Що у Вас за кредитний ліміт такий, щоб хвилюватися ?

Певно крутить 10-ку 40 разів на місяць.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:03

Так в мене ліміт 50к, з березня ж рахують поповнення... ото ще 2..3 погашення і заяву в СБУ треба катать (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:32

Re: ПУМБ

подскажите, какой реальный курс USD может получиться +- ?

коммерческий рисует 27,50, ориентироваться на 27,775 (+1%) или процента 2-4 сверху выйдет?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:47

Re: ПУМБ

  cohan написав:коммерческий рисует 27,50
надо брать,даже с кредитным плечом.Спред 13 грн на 1 единице
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 25 сер, 2022 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:48

  cohan написав:подскажите, какой реальный курс USD может получиться +- ?

коммерческий рисует 27,50, ориентироваться на 27,775 (+1%) или процента 2-4 сверху выйдет?

10 где-то потеряли
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:49

lara_08 у мони был такой аукцион щедрости как то раз :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:52

Re: ПУМБ

Банк не думає до клуба 500 приєднатися?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:54

  Alexey_k9 написав:Банк не думає до клуба 500 приєднатися?

3стр. назад viewtopic.php?p=5477362#p5477362
Мизантрóп
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