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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 сер, 2022 18:52
Amethyst написав:
Я от все чекаю коли мене забанять за регулярне погашення кредитки
экий вы рисковый, кредитку тут лучше не погашать, а не то финмон на сбу с налоговой натравит ... наверное лучше все потратить и все свои долги пумбе простить...
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ol_zy
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Додано: Чет 25 сер, 2022 13:08
Не фінмонять , якщо входи до 400000 на місяць. Що у Вас за кредитний ліміт такий, щоб хвилюватися ?
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maxprofit
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Додано: Чет 25 сер, 2022 15:40
maxprofit написав:
Не фінмонять , якщо входи до 400000 на місяць. Що у Вас за кредитний ліміт такий, щоб хвилюватися ?
Певно крутить 10-ку 40 разів на місяць.
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klug
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Додано: Чет 25 сер, 2022 16:03
Так в мене ліміт 50к, з березня ж рахують поповнення... ото ще 2..3 погашення і заяву в СБУ треба катать (
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Amethyst
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Додано: Чет 25 сер, 2022 16:32
подскажите, какой реальный курс USD может получиться +- ?
коммерческий рисует 27,50, ориентироваться на 27,775 (+1%) или процента 2-4 сверху выйдет?
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cohan
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Додано: Чет 25 сер, 2022 16:47
cohan написав:
коммерческий рисует 27,50
надо брать,даже с кредитным плечом.Спред 13 грн на 1 единице
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Чет 25 сер, 2022 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Мизантрóп
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Додано: Чет 25 сер, 2022 16:48
cohan написав:
подскажите, какой реальный курс USD может получиться +- ?
коммерческий рисует 27,50, ориентироваться на 27,775 (+1%) или процента 2-4 сверху выйдет?
10 где-то потеряли
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lara_08
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Додано: Чет 25 сер, 2022 16:49
lara_08
у мони был такой аукцион щедрости как то раз
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Мизантрóп
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Додано: Чет 25 сер, 2022 16:52
Банк не думає до клуба 500 приєднатися?
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Alexey_k9
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Додано: Чет 25 сер, 2022 16:54
Alexey_k9 написав:
Банк не думає до клуба 500 приєднатися?
3стр. назад viewtopic.php?p=5477362#p5477362
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Мизантрóп
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