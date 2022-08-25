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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 17:06
Amethyst написав:
з березня ж рахують поповнення...
хіба, з липня, не помісячно 400? я собі вже так вважаю та почав знов користуватися всеможу
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kulikrom
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Додано: Чет 25 сер, 2022 17:53
kulikrom написав: Amethyst написав:
з березня ж рахують поповнення...
хіба, з липня, не помісячно 400? я собі вже так вважаю та почав знов користуватися всеможу
Ніт. Хто попав під молох ПУМБа ще в березні, того не амністували, а продовжують скиртувати компромат далі!
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Amethyst
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:10
Amethyst написав: kulikrom написав: Amethyst написав:
з березня ж рахують поповнення...
хіба, з липня, не помісячно 400? я собі вже так вважаю та почав знов користуватися всеможу
Ніт. Хто попав під молох ПУМБа ще в березні, того не амністували, а продовжують скиртувати компромат далі!
Та ну, в такому разі тут би вже стільки воплів було
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Ferlakur
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:24
1. Перевідкрив депозит під 7% 23го, досі бачу дохідність 0. Якого біса, це тільки в мене так?
2. Яку макс суму готівки можна покласти на рахунок в касі без додаткових комісій? Дякую
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vadlme
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:31
vadlme написав:
1. Перевідкрив депозит під 7% 23го, досі бачу дохідність 0. Якого біса, це тільки в мене так?
2. Яку макс суму готівки можна покласти на рахунок в касі без додаткових комісій? Дякую
1. в мене дох-ть 1.73
2. в принципі анлім, але у кожного тепер своя сума, бо ПУМБа сам рахує скільки вам там залишилося до 400К і кличе СБУ. Можна вкладати по +1грн і ПУМБа обіцяв звякнути коли у вас там добереться до граничної суми.
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Amethyst
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