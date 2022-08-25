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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 228229230231

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:06

  Amethyst написав:з березня ж рахують поповнення...

хіба, з липня, не помісячно 400? я собі вже так вважаю та почав знов користуватися всеможу
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:53

  kulikrom написав:
  Amethyst написав:з березня ж рахують поповнення...

хіба, з липня, не помісячно 400? я собі вже так вважаю та почав знов користуватися всеможу
Ніт. Хто попав під молох ПУМБа ще в березні, того не амністували, а продовжують скиртувати компромат далі!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:10

  Amethyst написав:
  kulikrom написав:
  Amethyst написав:з березня ж рахують поповнення...

хіба, з липня, не помісячно 400? я собі вже так вважаю та почав знов користуватися всеможу
Ніт. Хто попав під молох ПУМБа ще в березні, того не амністували, а продовжують скиртувати компромат далі!

Та ну, в такому разі тут би вже стільки воплів було
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:24

1. Перевідкрив депозит під 7% 23го, досі бачу дохідність 0. Якого біса, це тільки в мене так?
2. Яку макс суму готівки можна покласти на рахунок в касі без додаткових комісій? Дякую
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:31

  vadlme написав:1. Перевідкрив депозит під 7% 23го, досі бачу дохідність 0. Якого біса, це тільки в мене так?
2. Яку макс суму готівки можна покласти на рахунок в касі без додаткових комісій? Дякую

1. в мене дох-ть 1.73
2. в принципі анлім, але у кожного тепер своя сума, бо ПУМБа сам рахує скільки вам там залишилося до 400К і кличе СБУ. Можна вкладати по +1грн і ПУМБа обіцяв звякнути коли у вас там добереться до граничної суми.
Amethyst
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  #<1 ... 228229230231
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