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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 сер, 2022 17:06
Amethyst написав:
з березня ж рахують поповнення...
хіба, з липня, не помісячно 400? я собі вже так вважаю та почав знов користуватися всеможу
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kulikrom
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Додано: Чет 25 сер, 2022 17:53
kulikrom написав: Amethyst написав:
з березня ж рахують поповнення...
хіба, з липня, не помісячно 400? я собі вже так вважаю та почав знов користуватися всеможу
Ніт. Хто попав під молох ПУМБа ще в березні, того не амністували, а продовжують скиртувати компромат далі!
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Amethyst
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:10
Amethyst написав: kulikrom написав: Amethyst написав:
з березня ж рахують поповнення...
хіба, з липня, не помісячно 400? я собі вже так вважаю та почав знов користуватися всеможу
Ніт. Хто попав під молох ПУМБа ще в березні, того не амністували, а продовжують скиртувати компромат далі!
Та ну, в такому разі тут би вже стільки воплів було
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:24
1. Перевідкрив депозит під 7% 23го, досі бачу дохідність 0. Якого біса, це тільки в мене так?
2. Яку макс суму готівки можна покласти на рахунок в касі без додаткових комісій? Дякую
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vadlme
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Додано: Чет 25 сер, 2022 20:31
vadlme написав:
1. Перевідкрив депозит під 7% 23го, досі бачу дохідність 0. Якого біса, це тільки в мене так?
2. Яку макс суму готівки можна покласти на рахунок в касі без додаткових комісій? Дякую
1. в мене дох-ть 1.73
2. в принципі анлім, але у кожного тепер своя сума, бо ПУМБа сам рахує скільки вам там залишилося до 400К і кличе СБУ. Можна вкладати по +1грн і ПУМБа обіцяв звякнути коли у вас там добереться до граничної суми.
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Amethyst
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:26
vadlme написав:
1. Перевідкрив депозит під 7% 23го, досі бачу дохідність 0. Якого біса, це тільки в мене так?
2. Яку макс суму готівки можна покласти на рахунок в касі без додаткових комісій? Дякую
Вітаємо! 1. Спробуйте перевстановити додаток ПУМБ Онлайн. Якщо це не допоможе, напишіть нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію.
2. Ліміту на внесення немає, проте, якщо сума перевищить 400 тис. грн. в місяць, то необхідно буде підтвердити походження коштів по фін. моніторингу.
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PUMB
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:59
Amethyst написав: kulikrom написав: Amethyst написав:
з березня ж рахують поповнення...
хіба, з липня, не помісячно 400? я собі вже так вважаю та почав знов користуватися всеможу
Ніт. Хто попав під молох ПУМБа ще в березні, того не амністували, а продовжують скиртувати компромат далі!
А коли цей "лічильник" обнулиться?
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novichok
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:16
Amethyst написав: vadlme написав:
1. Перевідкрив депозит під 7% 23го, досі бачу дохідність 0. Якого біса, це тільки в мене так?
2. Яку макс суму готівки можна покласти на рахунок в касі без додаткових комісій? Дякую
1. в мене дох-ть 1.73
2. в принципі анлім, але у кожного тепер своя сума, бо ПУМБа сам рахує скільки вам там залишилося до 400К і кличе СБУ. Можна вкладати по +1грн і ПУМБа обіцяв звякнути коли у вас там добереться до граничної суми.
Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по, як Ви стверджуєте, обмеженню Вашого ліміту.
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PUMB
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:32
PUMB написав: Amethyst написав: vadlme написав:
1. Перевідкрив депозит під 7% 23го, досі бачу дохідність 0. Якого біса, це тільки в мене так?
2. Яку макс суму готівки можна покласти на рахунок в касі без додаткових комісій? Дякую
1. в мене дох-ть 1.73
2. в принципі анлім, але у кожного тепер своя сума, бо ПУМБа сам рахує скільки вам там залишилося до 400К і кличе СБУ. Можна вкладати по +1грн і ПУМБа обіцяв звякнути коли у вас там добереться до граничної суми.
Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по, як Ви стверджуєте, обмеженню Вашого ліміту.
Та ніі, краще хай Банк зробіть лічильник, який буде онлайн(ну може з затримкою на -1 день) відображати залишок граничної суми. Всього ділофффто у добу діджіталізації!
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Amethyst
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