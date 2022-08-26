RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 229230231232

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:57

  PUMB написав:
  Amethyst написав:
  PUMB написав:Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по, як Ви стверджуєте, обмеженню Вашого ліміту.

Та ніі, краще хай Банк зробіть лічильник, який буде онлайн(ну може з затримкою на -1 день) відображати залишок граничної суми. Всього ділофффто у добу діджіталізації!

Якщо Ви не бажаєте вирішити ситуацію, написавши нам, то можете це зробити на пошту Банку info@fuib.com.
Хочемо відмітити для наших клієнтів, що місячний ліміт на внесення складає 400 тис. грн.

Та я в чаті в веб-ІБ питав. Дівчинка не змогла відповісти, сказала тільки, що мене завчасно попередять коли сума дійде до критичної. Ото і жахаюсь, бо що таке критична і як попередять вона так і не змогла пояснити :mrgreen:

От і ви кажете про ліміт "на внесення". Але не хочете уточнювати канали того внесення.
На будь-яке внесення шолі? 8) Не турбуйтеся, можна не відповідати, бо за рибу гроші ми вже проходили

ПС. Зробить лічильника для відображення "залишка граничної суми". Подібних проблем немає у жодного банку крім ПУМБ!
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2982
З нами з: 05.05.21
Подякував: 181 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:47

Amethyst
Во во. Я с июня сюда никаких денег не завожу, кроме погашения кредитки.
lara_08
 
Повідомлень: 310
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:53

  Amethyst написав:От і ви кажете про ліміт "на внесення". Але не хочете уточнювати канали того внесення.
На будь-яке внесення шолі? 8) Не турбуйтеся, можна не відповідати, бо за рибу гроші ми вже проходили

Як ми писали безліч разів раніше, накопичувальний ліміт діє на внесення готівки через ПТКС, POS-термінали у касі Банку та сформовані заяви на переказ коштів на рахунки.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2861
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:58

  Amethyst написав:Та я в чаті в веб-ІБ питав. Дівчинка не змогла відповісти, сказала тільки, що мене завчасно попередять коли сума дійде до критичної. Ото і жахаюсь, бо що таке критична і як попередять вона так і не змогла пояснити :mrgreen:

"Критична сума" - 400 тис.грн або еквівалент в іноземній валюті на місяць.
Якщо сукупна сума поповнень наближається до 400 тис., Ви отримаєте повідомлення про це у ПУМБ Онлайн.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2861
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:00

Re: ПУМБ

  PUMB написав:сформовані заяви на переказ коштів на рахунки

СЕП і р2р сюди входить, це "сформовані заяви"?
  PUMB написав:наближається до 400 тис.

На скільки "наближається", що це за банківський термін?
За -10% або за -1% за -0.5% ви попередите до критичної суми?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2982
З нами з: 05.05.21
Подякував: 181 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:28

Re: ПУМБ

  lara_08 написав:Я с июня сюда никаких денег не завожу, кроме погашения кредитки.

тута и вывод кешбека, и пополнение кредитки - всё входит в внесение.
Однако, тренируемся на кошках, нас же заверили
  PUMB написав:місячний ліміт на внесення складає 400 тис. грн.
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1404
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 229230231232
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (588)
26.08.2022 14:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.