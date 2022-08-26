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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:57
PUMB написав: Amethyst написав: PUMB написав:
Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, щоб ми перевірили інформацію по, як Ви стверджуєте, обмеженню Вашого ліміту.
Та ніі, краще хай Банк зробіть лічильник, який буде онлайн(ну може з затримкою на -1 день) відображати залишок граничної суми. Всього ділофффто у добу діджіталізації!
Якщо Ви не бажаєте вирішити ситуацію, написавши нам, то можете це зробити на пошту Банку info@fuib.com
.
Хочемо відмітити для наших клієнтів, що місячний ліміт на внесення складає 400 тис. грн.
Та я в чаті в веб-ІБ питав. Дівчинка не змогла відповісти, сказала тільки, що мене завчасно попередять коли сума дійде до критичної. Ото і жахаюсь, бо що таке критична і як попередять вона так і не змогла пояснити
От і ви кажете про ліміт "на внесення". Але не хочете уточнювати канали того внесення.
На будь-яке внесення шолі?
Не турбуйтеся, можна не відповідати, бо за рибу гроші ми вже проходили
ПС. Зробить лічильника для відображення "залишка граничної суми". Подібних проблем немає у жодного банку крім ПУМБ!
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Amethyst
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:47
Amethyst
Во во. Я с июня сюда никаких денег не завожу, кроме погашения кредитки.
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lara_08
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:53
Amethyst написав:
От і ви кажете про ліміт "на внесення". Але не хочете уточнювати канали того внесення.
На будь-яке внесення шолі?
Не турбуйтеся, можна не відповідати, бо за рибу гроші ми вже проходили
Як ми писали безліч разів раніше, накопичувальний ліміт діє на внесення готівки через ПТКС, POS-термінали у касі Банку та сформовані заяви на переказ коштів на рахунки.
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PUMB
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:58
Amethyst написав:
Та я в чаті в веб-ІБ питав. Дівчинка не змогла відповісти, сказала тільки, що мене завчасно попередять коли сума дійде до критичної. Ото і жахаюсь, бо що таке критична і як попередять вона так і не змогла пояснити
"Критична сума" - 400 тис.грн або еквівалент в іноземній валюті на місяць.
Якщо сукупна сума поповнень наближається до 400 тис., Ви отримаєте повідомлення про це у ПУМБ Онлайн.
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PUMB
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:00
PUMB написав:
сформовані заяви на переказ коштів на рахунки
СЕП і р2р сюди входить, це "сформовані заяви"?
PUMB написав:
наближається до 400 тис.
На скільки "наближається", що це за банківський термін?
За -10% або за -1% за -0.5% ви попередите до критичної суми?
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Amethyst
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:28
lara_08 написав:
Я с июня сюда никаких денег не завожу, кроме погашения кредитки.
тута и вывод кешбека, и пополнение кредитки - всё входит в внесение.
Однако, тренируемся на кошках, нас же заверили
PUMB написав:
місячний ліміт на внесення складає 400 тис. грн.
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kulikrom
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:39
kulikrom написав: lara_08 написав:
Я с июня сюда никаких денег не завожу, кроме погашения кредитки.
тута и вывод кешбека, и пополнение кредитки - всё входит в внесение.
Однако, тренируемся на кошках, нас же заверили
PUMB написав:
місячний ліміт на внесення складає 400 тис. грн.
вывод кешбека - хотя бы идет как официальный доход и на него налоговая дает справку
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J
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:38
J написав:
вывод кешбека - хотя бы идет как официальный доход и на него налоговая дает справку
А СБУ? Лумумбі треба буде довідка, що Живчик не був куплений для фінансування тероризму.
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klug
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