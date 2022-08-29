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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 сер, 2022 13:52
Ferlakur написав:Шото пошли сигналы о перебоях с валютой. Просто так с карты снять нельзя, надо заказывать. Клиент приходит в назначенный день — валюты нет. Случаи не единичные.
Пару місяців тому навіть не приймали заявку про вестерн юніон через начальника відділення. Сума озвучувати навіть неудобно, одна тисяча євро
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Додано: Пон 29 сер, 2022 13:54
Ferlakur написав:
Шото пошли сигналы о перебоях с валютой. Просто так с карты снять нельзя, надо заказывать. Клиент приходит в назначенный день — валюты нет. Случаи не единичные.
уже проходили, шаг с заказом - лишний
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Додано: Пон 29 сер, 2022 13:55
2XL написав:
Ferlakur написав:Шото пошли сигналы о перебоях с валютой. Просто так с карты снять нельзя, надо заказывать. Клиент приходит в назначенный день — валюты нет. Случаи не единичные.
Пару місяців тому навіть не приймали заявку про вестерн юніон через начальника відділення. Сума озвучувати навіть неудобно, одна тисяча євро
На початку серпня забирали без проблем тисячу-дві просто з вулиці, без замовлення.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 15:06
Ferlakur написав:
Шото пошли сигналы о перебоях с валютой. Просто так с карты снять нельзя, надо заказывать. Клиент приходит в назначенный день — валюты нет. Случаи не единичные.
Гарно нагнітаєте. А регіон який?
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Додано: Пон 29 сер, 2022 15:31
klug написав: Ferlakur написав:
Шото пошли сигналы о перебоях с валютой. Просто так с карты снять нельзя, надо заказывать. Клиент приходит в назначенный день — валюты нет. Случаи не единичные.
Гарно нагнітаєте. А регіон який?
Подивіться відгуки на мінфіні, починаючи 3 24.08. Один з Криворогу, інші без вказання регіону. На kursi теж писали. По Хмельницькому можу підтвердити один випадок сьогодні - касирка послала до менеджера, замовляти валюту на середу. Сума трохи більше тисячі.
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