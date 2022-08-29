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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:52

Re: ПУМБ

Ferlakur написав:Шото пошли сигналы о перебоях с валютой. Просто так с карты снять нельзя, надо заказывать. Клиент приходит в назначенный день — валюты нет. Случаи не единичные.
Пару місяців тому навіть не приймали заявку про вестерн юніон через начальника відділення. Сума озвучувати навіть неудобно, одна тисяча євро
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:54

  Ferlakur написав:Шото пошли сигналы о перебоях с валютой. Просто так с карты снять нельзя, надо заказывать. Клиент приходит в назначенный день — валюты нет. Случаи не единичные.


уже проходили, шаг с заказом - лишний
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 13:55

  2XL написав:
Ferlakur написав:Шото пошли сигналы о перебоях с валютой. Просто так с карты снять нельзя, надо заказывать. Клиент приходит в назначенный день — валюты нет. Случаи не единичные.
Пару місяців тому навіть не приймали заявку про вестерн юніон через начальника відділення. Сума озвучувати навіть неудобно, одна тисяча євро

На початку серпня забирали без проблем тисячу-дві просто з вулиці, без замовлення.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 15:06

  Ferlakur написав:Шото пошли сигналы о перебоях с валютой. Просто так с карты снять нельзя, надо заказывать. Клиент приходит в назначенный день — валюты нет. Случаи не единичные.

Гарно нагнітаєте. А регіон який?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 15:31

  klug написав:
  Ferlakur написав:Шото пошли сигналы о перебоях с валютой. Просто так с карты снять нельзя, надо заказывать. Клиент приходит в назначенный день — валюты нет. Случаи не единичные.

Гарно нагнітаєте. А регіон який?

Подивіться відгуки на мінфіні, починаючи 3 24.08. Один з Криворогу, інші без вказання регіону. На kursi теж писали. По Хмельницькому можу підтвердити один випадок сьогодні - касирка послала до менеджера, замовляти валюту на середу. Сума трохи більше тисячі.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:08

Re: ПУМБ

в пумбе можно покупать валюту в рамках депо 50к грв на 3 мес? нигде не могу найти
nnallex
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:35

  nnallex написав:в пумбе можно покупать валюту в рамках депо 50к грв на 3 мес? нигде не могу найти

Когда был в отделении, спрашивал - на данный момент нет у них такого депо, но планируют. Ориентировочно на конец августа - начало сентября.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:03

  lloydbanksua написав:
  nnallex написав:в пумбе можно покупать валюту в рамках депо 50к грв на 3 мес? нигде не могу найти
Когда был в отделении, спрашивал - на данный момент нет у них такого депо, но планируют. Ориентировочно на конец августа - начало сентября.
спрашивал в июле - "планируем"
так всьо и планируют-планируют как фанера над парижем
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:06

  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:
  nnallex написав:в пумбе можно покупать валюту в рамках депо 50к грв на 3 мес? нигде не могу найти
Когда был в отделении, спрашивал - на данный момент нет у них такого депо, но планируют. Ориентировочно на конец августа - начало сентября.
спрашивал в июле - "планируем"
так всьо и планируют-планируют как фанера над парижем

Да вроде планируют, но вопрос когда?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:09

  Ferlakur написав:
  klug написав:
  Ferlakur написав:Шото пошли сигналы о перебоях с валютой. Просто так с карты снять нельзя, надо заказывать. Клиент приходит в назначенный день — валюты нет. Случаи не единичные.

Гарно нагнітаєте. А регіон який?

Подивіться відгуки на мінфіні, починаючи 3 24.08. Один з Криворогу, інші без вказання регіону. На kursi теж писали. По Хмельницькому можу підтвердити один випадок сьогодні - касирка послала до менеджера, замовляти валюту на середу. Сума трохи більше тисячі.

Чую, кончится тем, что или "застрявшие"револютчики станут тут долгосрочными депозитчиками :D

или см.посты тут за всьо лето про финансированиетерроризьма
flysoulfly
 
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