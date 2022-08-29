flysoulfly написав:
Чую, кончится тем, что или "застрявшие"револютчики станут тут долгосрочными депозитчиками
НБУ дал возможность 50+ и здесь на форуме у всех пропал интерес к курсу. Поэтому кто захочет перекинет дальше на дело, думаю так сделает минимум 40%, др. заберут, но притащат через день опять в банк на дело. Нашему брату сначало надо подержать в руках, а потом снова на депозит. Поэтому ничего страшного в 50+ нет. Народ подтянется ещё, но сливки будут снимать первые. ФИДОбанк в пример 2015г. Кто был первым, то получил в год 65% годовых без проблем, а кто пугал, а потом побежал и положил, то остался с разбитым корытом.