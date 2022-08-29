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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 сер, 2022 20:19
flysoulfly написав:
Чую, кончится тем, что или "застрявшие"револютчики станут тут долгосрочными депозитчиками
НБУ дал возможность 50+ и здесь на форуме у всех пропал интерес к курсу. Поэтому кто захочет перекинет дальше на дело, думаю так сделает минимум 40%, др. заберут, но притащат через день опять в банк на дело. Нашему брату сначало надо подержать в руках, а потом снова на депозит. Поэтому ничего страшного в 50+ нет. Народ подтянется ещё, но сливки будут снимать первые. ФИДОбанк в пример 2015г. Кто был первым, то получил в год 65% годовых без проблем, а кто пугал, а потом побежал и положил, то остался с разбитым корытом.
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:23
flysoulfly написав:
Чую, кончится тем, что или "застрявшие"револютчики станут тут долгосрочными депозитчиками
уже подимали тему , здесь большинство, для которих 50к - не деньги.
а погусарить - святое.
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Goodman
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:53
Goodman написав: flysoulfly написав:
Чую, кончится тем, что или "застрявшие"револютчики станут тут долгосрочными депозитчиками
уже подимали тему , здесь большинство
куда поднимали?
я же про очереди"револютчиков", зашедших в ПУМб чиста снять $ - но тут вдруг им:
- "а вас, Штирлиц, я попрошу остаться".
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flysoulfly
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Додано: Пон 29 сер, 2022 21:07
flysoulfly написав:
я же про очереди"револютчиков", зашедших в ПУМб чиста снять $ - но тут вдруг им:
- "а вас, Штирлиц, я попрошу остаться".
ну так , очередь то общая, без привелегий.
своим ВСЕ, остальним - постанова НБУ.
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Goodman
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Додано: Пон 29 сер, 2022 21:24
flysoulfly написав: Goodman написав: flysoulfly написав:
Чую, кончится тем, что или "застрявшие"револютчики станут тут долгосрочными депозитчиками
уже подимали тему , здесь большинство
куда поднимали?
я же про очереди"револютчиков", зашедших в ПУМб чиста снять $ - но тут вдруг им:
- "а вас, Штирлиц, я попрошу остаться".
говорят шо было заявлено так :
"из-за вас мы не можем выдать тем, кому действительно надо"
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Додано: Пон 29 сер, 2022 21:31
Goodman написав: flysoulfly написав:
Чую, кончится тем, что или "застрявшие"револютчики станут тут долгосрочными депозитчиками
уже подимали тему , здесь большинство, для которих 50к - не деньги.
а погусарить - святое.
Сложно спорить с миллионерами.
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копейка
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Додано: Пон 29 сер, 2022 21:36
копейка написав:
Сложно спорить с миллионерами.
ну да..... во времена дельти, ето почти месячние %% по депозитам.
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Goodman
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