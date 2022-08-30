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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:19

Re: ПУМБ

  flysoulfly написав:Чую, кончится тем, что или "застрявшие"револютчики станут тут долгосрочными депозитчиками
НБУ дал возможность 50+ и здесь на форуме у всех пропал интерес к курсу. Поэтому кто захочет перекинет дальше на дело, думаю так сделает минимум 40%, др. заберут, но притащат через день опять в банк на дело. Нашему брату сначало надо подержать в руках, а потом снова на депозит. Поэтому ничего страшного в 50+ нет. Народ подтянется ещё, но сливки будут снимать первые. ФИДОбанк в пример 2015г. Кто был первым, то получил в год 65% годовых без проблем, а кто пугал, а потом побежал и положил, то остался с разбитым корытом.
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:23

Re: ПУМБ

  flysoulfly написав:Чую, кончится тем, что или "застрявшие"револютчики станут тут долгосрочными депозитчиками

уже подимали тему , здесь большинство, для которих 50к - не деньги.
а погусарить - святое.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:53

  Goodman написав:
  flysoulfly написав:Чую, кончится тем, что или "застрявшие"револютчики станут тут долгосрочными депозитчиками

уже подимали тему , здесь большинство
куда поднимали?
я же про очереди"револютчиков", зашедших в ПУМб чиста снять $ - но тут вдруг им:
- "а вас, Штирлиц, я попрошу остаться".
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 21:07

Re: ПУМБ

  flysoulfly написав:я же про очереди"револютчиков", зашедших в ПУМб чиста снять $ - но тут вдруг им:
- "а вас, Штирлиц, я попрошу остаться".

ну так , очередь то общая, без привелегий.
своим ВСЕ, остальним - постанова НБУ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 21:24

  flysoulfly написав:
  Goodman написав:
  flysoulfly написав:Чую, кончится тем, что или "застрявшие"револютчики станут тут долгосрочными депозитчиками

уже подимали тему , здесь большинство
куда поднимали?
я же про очереди"револютчиков", зашедших в ПУМб чиста снять $ - но тут вдруг им:
- "а вас, Штирлиц, я попрошу остаться".

говорят шо было заявлено так :
"из-за вас мы не можем выдать тем, кому действительно надо"
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 21:31

  Goodman написав:
  flysoulfly написав:Чую, кончится тем, что или "застрявшие"револютчики станут тут долгосрочными депозитчиками

уже подимали тему , здесь большинство, для которих 50к - не деньги.
а погусарить - святое.

Сложно спорить с миллионерами.
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 21:36

Re: ПУМБ

  копейка написав:Сложно спорить с миллионерами.

ну да..... во времена дельти, ето почти месячние %% по депозитам.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 08:45

Вітаю. Підкажіть будь ласка, для погашення заборгованості по Все можу вистачить переказу з карти на карту з Альфабанку? Чи краще все ж таки переказати СЕП платежем?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 08:53

  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, для погашення заборгованості по Все можу вистачить переказу з карти на карту з Альфабанку? Чи краще все ж таки переказати СЕП платежем?

СЭП сразу,но р2р на ВСЕКАРТУ с которой уже на ВСЕМОЖУ внутрибанком ещё быстрее
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:04

Re: ПУМБ

Как узнать текущую(на 30.08.22) комиссию банка за снятие наличных в еврозоне с обычной кредитной карты? Средства свои, кредитный лимит ноль. Курс же как то сайте ПУМБа должен быть вверху как на Приват или для этих операций идёт коммерческий курс как в обменках?
барабашов
 
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