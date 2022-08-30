Комиссию за обнал и конвертацию смотрите в тарифах своей карты, карточный (коммерческий) курс доллара 37.5 на сейчас, евро у пумба пересчитывается через кросс-курс к доллару.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 сер, 2022 09:35
Комиссию за обнал и конвертацию смотрите в тарифах своей карты, карточный (коммерческий) курс доллара 37.5 на сейчас, евро у пумба пересчитывается через кросс-курс к доллару.
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