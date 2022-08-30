Комиссию за обнал и конвертацию смотрите в тарифах своей карты, карточный (коммерческий) курс доллара 37.5 на сейчас, евро у пумба пересчитывается через кросс-курс к доллару.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 09:35
Комиссию за обнал и конвертацию смотрите в тарифах своей карты, карточный (коммерческий) курс доллара 37.5 на сейчас, евро у пумба пересчитывается через кросс-курс к доллару.
Додано: Вів 30 сер, 2022 14:56
antey718
А где эти тарифы Карты посмотреть?
Дочка за кордоном, ей загрузить аналог Приват24 от ПУМБ? Хозяйка Карты её тётка, она ей её отдала, я пополняю. Ну вот и всё.
Есть ПУМБ24 для телефонов вообще?
Додано: Вів 30 сер, 2022 15:07
Додано: Вів 30 сер, 2022 15:15
А фінансовий телефон тітка дочці теж віддала? Бо при встановленні додатку пумб-онлайн (саме так тут йменується місцевий приват24) - без фінансового телефону можна заблокувати ту тітчину картку і лишитись ні з чим
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