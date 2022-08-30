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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:35

  барабашов написав:Как узнать текущую(на 30.08.22) комиссию банка за снятие наличных в еврозоне с обычной кредитной карты? Средства свои, кредитный лимит ноль. Курс же как то сайте ПУМБа должен быть вверху как на Приват или для этих операций идёт коммерческий курс как в обменках?

Комиссию за обнал и конвертацию смотрите в тарифах своей карты, карточный (коммерческий) курс доллара 37.5 на сейчас, евро у пумба пересчитывается через кросс-курс к доллару.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:56

antey718
А где эти тарифы Карты посмотреть?
Дочка за кордоном, ей загрузить аналог Приват24 от ПУМБ? Хозяйка Карты её тётка, она ей её отдала, я пополняю. Ну вот и всё.
Есть ПУМБ24 для телефонов вообще?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 15:07

  барабашов написав:antey718
Дочка за кордоном, ей загрузить аналог Приват24 от ПУМБ? .
Есть ПУМБ24 для телефонов вообще?
та теперь уже токо для телефонов и есть тут :(
даже на планшет не станет
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 15:15

  барабашов написав:antey718
А где эти тарифы Карты посмотреть?
Дочка за кордоном, ей загрузить аналог Приват24 от ПУМБ? Хозяйка Карты её тётка, она ей её отдала, я пополняю. Ну вот и всё.
Есть ПУМБ24 для телефонов вообще?

А фінансовий телефон тітка дочці теж віддала? Бо при встановленні додатку пумб-онлайн (саме так тут йменується місцевий приват24) - без фінансового телефону можна заблокувати ту тітчину картку і лишитись ні з чим
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:14

  flysoulfly написав:
  барабашов написав:antey718
Дочка за кордоном, ей загрузить аналог Приват24 от ПУМБ? .
Есть ПУМБ24 для телефонов вообще?
та теперь уже токо для телефонов и есть тут :(
даже на планшет не станет

а как оно телефон от планшета отличает ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:37

кстати о птичках: об отключение веб версии ИБ

если основная часть денег держится на "вільном" и по мере необходимости сбрасывается на карту, то в случае если что-то случается со смартом и другого телефона нет - то человек оказывается лишён возможности доступа к своим деньгам
uaprofi
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