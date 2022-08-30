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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 сер, 2022 09:35
барабашов написав:
Как узнать текущую(на 30.08.22) комиссию банка за снятие наличных в еврозоне с обычной кредитной карты? Средства свои, кредитный лимит ноль. Курс же как то сайте ПУМБа должен быть вверху как на Приват или для этих операций идёт коммерческий курс как в обменках?
Комиссию за обнал и конвертацию смотрите в тарифах своей карты, карточный (коммерческий) курс доллара 37.5 на сейчас, евро у пумба пересчитывается через кросс-курс к доллару.
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antey718
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:56
antey718
А где эти тарифы Карты посмотреть?
Дочка за кордоном, ей загрузить аналог Приват24 от ПУМБ? Хозяйка Карты её тётка, она ей её отдала, я пополняю. Ну вот и всё.
Есть ПУМБ24 для телефонов вообще?
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барабашов
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Додано: Вів 30 сер, 2022 15:07
барабашов написав:antey718
Дочка за кордоном, ей загрузить аналог Приват24 от ПУМБ? .
Есть ПУМБ24 для телефонов вообще?
та теперь уже токо для телефонов и есть тут
даже на планшет не станет
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flysoulfly
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Додано: Вів 30 сер, 2022 15:15
барабашов написав:antey718
А где эти тарифы Карты посмотреть?
Дочка за кордоном, ей загрузить аналог Приват24 от ПУМБ? Хозяйка Карты её тётка, она ей её отдала, я пополняю. Ну вот и всё.
Есть ПУМБ24 для телефонов вообще?
А фінансовий телефон тітка дочці теж віддала? Бо при встановленні додатку пумб-онлайн (саме так тут йменується місцевий приват24) - без фінансового телефону можна заблокувати ту тітчину картку і лишитись ні з чим
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Alien
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Додано: Вів 30 сер, 2022 17:14
flysoulfly написав: барабашов написав:antey718
Дочка за кордоном, ей загрузить аналог Приват24 от ПУМБ? .
Есть ПУМБ24 для телефонов вообще?
та теперь уже токо для телефонов и есть тут
даже на планшет не станет
а как оно телефон от планшета отличает ?
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J
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Додано: Вів 30 сер, 2022 17:37
кстати о птичках: об отключение веб версии ИБ
если основная часть денег держится на "вільном" и по мере необходимости сбрасывается на карту, то в случае если что-то случается со смартом и другого телефона нет - то человек оказывается лишён возможности доступа к своим деньгам
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uaprofi
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Додано: Вів 30 сер, 2022 18:20
uaprofi написав:
кстати о птичках: об отключение веб версии ИБ
если основная часть денег держится на "вільном" и по мере необходимости сбрасывается на карту, то в случае если что-то случается со смартом и другого телефона нет - то человек оказывается лишён возможности доступа к своим деньгам
З паспортом сходити у відділення хіба не вирішить проблему?
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Alien
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Додано: Вів 30 сер, 2022 19:18
uaprofi написав:
кстати о птичках: об отключение веб версии ИБ
если основная часть денег держится на "вільном" и по мере необходимости сбрасывается на карту, то в случае если что-то случается со смартом и другого телефона нет - то человек оказывается лишён возможности доступа к своим деньгам
Иди Гороховскому пожалуйся
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Додано: Вів 30 сер, 2022 20:42
Alien написав: барабашов написав:antey718
А где эти тарифы Карты посмотреть?
Дочка за кордоном, ей загрузить аналог Приват24 от ПУМБ? Хозяйка Карты её тётка, она ей её отдала, я пополняю. Ну вот и всё.
Есть ПУМБ24 для телефонов вообще?
А фінансовий телефон тітка дочці теж віддала? Бо при встановленні додатку пумб-онлайн (саме так тут йменується місцевий приват24) - без фінансового телефону можна заблокувати ту тітчину картку і лишитись ні з чим
Понял
Как и в Приват24 звонить будут на тот номер
У тётки карточка уже другая, ЕСовская
Уточню где украинская
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барабашов
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