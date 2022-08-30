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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 сер, 2022 21:58
root не видало кошти з банкомату, зажмакав кошти банкомат при видачі і чергуєш по колу ))
Додано: Вів 30 сер, 2022 22:05
то по ходу вони не налаштували свого робота на тригерні слова? Для замовлення валюти так точно немає, тільки скажи слово ВАЛЮТА то робобаба починає мені нести про те що зараз неможна купити по замовленню...
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