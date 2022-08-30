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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 сер, 2022 21:58
root не видало кошти з банкомату, зажмакав кошти банкомат при видачі і чергуєш по колу ))
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melkh
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Додано: Вів 30 сер, 2022 22:05
melkh написав:
root не видало кошти з банкомату, зажмакав кошти банкомат при видачі і чергуєш по колу ))
то по ходу вони не налаштували свого робота на тригерні слова? Для замовлення валюти так точно немає, тільки скажи слово ВАЛЮТА то робобаба починає мені нести про те що зараз неможна купити по замовленню...
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root
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Додано: Вів 30 сер, 2022 23:09
root написав:
пару сторінок назад бачу зайшла мова про зняття готівковою валюти в касах банку. Так оце і мені прийшлося. Сьогодні касирша сказала нема, тільки замовляти. На гарячці сказали що можна без замовлення зняти 500 баксів і то якщо є в касі. Замовлення прийняли на 1 вересня.
Вас звільнили чи ПУМБа не хоче возити валюту в тил до орків?
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klug
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Додано: Вів 30 сер, 2022 23:09
Мизантрóп написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть будь ласка, для погашення заборгованості по Все можу вистачить переказу з карти на карту з Альфабанку? Чи краще все ж таки переказати СЕП платежем?
СЭП сразу,но р2р на ВСЕКАРТУ с которой уже на ВСЕМОЖУ внутрибанком ещё быстрее
Будет два счетчика.
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копейка
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Додано: Вів 30 сер, 2022 23:24
klug це в Чернігові.
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root
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